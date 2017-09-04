Власти ввели одностороннее движение на одной из улиц Калининского района

На Новоуральской появятся новые остановки

С сегодняшнего дня, 4 сентября, в Новосибирске на одном из участков улицы Новоуральской в Пашино будет одностороннее движение.







Теперь машины смогут ехать только в одну сторону по Новоуральской от Пашинского сквера до 7-го Магистрального переулка.







«Это сделано в связи с планируемым началом работ по обустройству новых остановок общественного транспорта в районе Пашинского сквера напротив домов № 17 и № 27/3 по ул. Новоуральской», — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Кроме того, в мэрии пояснили, что эта мера нужна для безопасности дорожного движения.







Участок, где ввели одностороннее движение





Летом мэрия объявляла о другом участке в городе, где ввели одностороннее движение, — им стала небольшая дорога возле Ленинского районного суда.