Десятки домов остались без света в Новосибирском районе

Электричества не было больше трёх часов

В посёлке Юный Ленинец в Новосибирском районе второй раз за вечер отключили электричество. Больше трёх часов жители посёлка провели в темноте.







«У нас нет света второй раз за вечер. В первый раз отключили примерно на 2 часа, а вот во второй — сидим уже третий час. Дозвониться до диспетчерской не смогли. Трансформатор показывает 87 вольт на входе, это очень мало, чтобы трансформаторы заработали надо хотя бы 100 вольт. Нас этим летом постоянно тренируют, то воды сутками нет, то света. Сидим вот при свечах», — рассказал житель посёлка Андрей.







В ФГУП «Энергетик», обслуживающей посёлок, рассказали, что отключение было вызвано аварией.





«Были аварии по воздушной линии. Практически во всём посёлке подача электроэнергии восстановлена», — пояснили в диспетчерской.







НГС.НОВОСТИ раньше писали об отключениях электричества в домах Новосибирска: жители Октябрьского района оставались без электричества три раза за 4 месяца. В феврале жители просидели без света больше 13 часов, в апреле — более 15 часов, весь день без света жителям пришлось провести и в мае.