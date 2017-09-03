Хоккей: «Сибирь» проиграла московскому «ЦСКА»

Все три шайбы новосибирцы пропустили в первом периоде

3 сентября в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому «ЦСКА» со счетом 3:1.





Автором первого гола в матче стал нападающий «ЦСКА» Кирилл Капризов — он открыл счёт на пятой минуте матча. Новосибирцам с первых минут пришлось отбиваться от агрессивных атак москвичей. Несмотря на жёсткий прессинг, вратарь «Сибири» Александр Салак бдительно охранял ворота, спасая команду во время яростных атак.







На девятой минуте армейцы снова забросили шайбу в ворота новосибирцев. Автором гола стал Максим Шалунов.







«Пытается "Сибирь" переломить ход встречи, но соперник слишком силен», — написал комментатор в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».







Третий гол «армейцы» забили на четрынадцатой минуте первого периода, Андрей Кузьменко застал врасплох вратаря ХК «Сибирь», забросив шайбу в нижний угол.







Новосибирцы сражались до последнего





Забить ответную шайбу «Сибирь» смогла только в третьем периоде, когда на 46 минуте ворота "армейцев" поразил Патрик Закриссон.





«Игнатович сначала в перекладину попал, а Закриссон успел на добивание!», — сообщил комментатор в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





Эта игра принесла третье поражение новосибирскому клубу с начала сезона: первые три матча команда выиграла, однако проиграла четвертую игру с нижегородским «Торпедо».





