Подростки с неизлечимой болезнью сразились в напряжённом турнире

Новосибирские спортсмены проиграли барнаульским
Новосибирские спортсмены проиграли барнаульским

Сегодня первый раз в Новосибирске прошло необычное спортивное состязание — подростки с сахарным диабетом первого типа устроили футбольный турнир.


В турнире в центре «Пашинский» участвовали две команды — «Альтаир» из Новосибирска и «Торнадо» из Барнаула. Каждая команда состояла только из детей с сахарным диабетом первого типа (хроническое заболевание, которое требует постоянного введения инсулина), объяснила НГС.НОВОСТИ организатор, председатель межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина.


В командах было по 7 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет — их поддерживали девочки-чирлидеры от 6 до 16 лет, тоже с сахарным диабетом. Новосибирскую команду месяц тренировал профессиональный тренер, а девочек готовил хореограф. 


По словам организаторов, дети боролись не только с соперниками, но и с собственными комплексами
По словам организаторов, дети боролись не только с соперниками, но и с собственными комплексами


«Благодаря чему у ребят появилась мотивация к спорту, они поверили в себя. А главное, что дети учатся бороться с собственными комплексами», — отметила организатор. 


По словам Анастасии Смолиной, турнир был «очень напряжённый» — детей оценивали строгие судьи по стандартам FIFA. Победу со счётом 7:3 одержали барнаульские спортсмены, а победа в чирлидинге досталась новосибирской команде.


Организатор напомнила, что сейчас диабет остаётся неизлечимым заболеванием — и если ничего не делать, то ребёнок становится инвалидом, и это влияет на его отношения со сверстниками.


«По мере того как ребёнок растёт, у него формируется определённое особое отношение к своей болезни, которое в свою очередь формирует личность и приводит к изменению эмоциональной сферы. 


Занятия творчеством, спортом помогают юным пациентам улучшить самочувствие и преодолеть последствия этой болезни», — заключила она.


Не только спорт помогает новосибирцам бороться с серьёзными заболеваниями — ранее театральная студия «Особенный ТИП» поставила спектакль «Моя сказка» с актерами-инвалидами. А вчера парапланерный клуб «Вектор» устроил бесплатные полёты для детей, которые победили рак.

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Мария Морсина
Фото предоставлены Анастасией Смолиной

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