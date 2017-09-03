Во всём виноваты сланцы: водитель Nissan сбил двух девушек из-за неудачной обуви

Водителя Nissan подвели сланцы
Водителя Nissan подвели сланцы

Днём 3 сентября на улице Бориса Богаткова водитель Nissan врезался в забор и наехал на двух девушек, идущих по тротуару, — автомобилист объяснил инспекторам ГИБДД, что потерял управление из-за сланцев.


«Водитель Nissan ехал со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону Волочаевской — по предварительной информации. Он заехал сначала на ограждение, потом совершил наезд на двух пешеходов», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Авария случилась недалеко от остановки «Есенина».  


Машина сбила двух девушек-пешеходов, а также повредила забор и стекло припаркованного автомобиля
Машина сбила двух девушек-пешеходов, а также повредила забор и стекло припаркованного автомобиля


Очевидцы пишут в соцсетях, что в аварии пострадали две девушки, которые в тот момент шли по тротуару. Жительница Новосибирска, оказавшаяся рядом с местом ДТП, уточнила, что на место приезжал реанимобиль — врачи увезли пострадавших в больницу. Из-за аварии стекло вылетело и у рядом припаркованного автомобиля — возможно, его повредил упавший кусок забора. 


Как объяснил водитель Nissan инспекторам ГИБДД, он потерял управление из-за сланцев, которые соскользнули у него с ноги, пишут в соцсетях. 


Информацию о таком объяснении подтвердили и в ГУ МВД по НСО.


Несколько дней назад на улице Бориса Богаткова случилась ещё одна авария. В ДТП столкнулись три «Тойоты» — и два минивэна оказались сильно разбиты.  

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Мария Морсина
Фото предоставлены Ритой Зенковой

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