Во всём виноваты сланцы: водитель Nissan сбил двух девушек из-за неудачной обуви

Водителя Nissan подвели сланцы

Днём 3 сентября на улице Бориса Богаткова водитель Nissan врезался в забор и наехал на двух девушек, идущих по тротуару, — автомобилист объяснил инспекторам ГИБДД, что потерял управление из-за сланцев.







«Водитель Nissan ехал со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону Волочаевской — по предварительной информации. Он заехал сначала на ограждение, потом совершил наезд на двух пешеходов», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Авария случилась недалеко от остановки «Есенина».







Машина сбила двух девушек-пешеходов, а также повредила забор и стекло припаркованного автомобиля





Очевидцы пишут в соцсетях, что в аварии пострадали две девушки, которые в тот момент шли по тротуару. Жительница Новосибирска, оказавшаяся рядом с местом ДТП, уточнила, что на место приезжал реанимобиль — врачи увезли пострадавших в больницу. Из-за аварии стекло вылетело и у рядом припаркованного автомобиля — возможно, его повредил упавший кусок забора.







Как объяснил водитель Nissan инспекторам ГИБДД, он потерял управление из-за сланцев, которые соскользнули у него с ноги, пишут в соцсетях.





Информацию о таком объяснении подтвердили и в ГУ МВД по НСО.







Несколько дней назад на улице Бориса Богаткова случилась ещё одна авария. В ДТП столкнулись три «Тойоты» — и два минивэна оказались сильно разбиты.

