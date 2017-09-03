Сотни новосибирцев выпустили в небо белые шары в память о жертвах Беслана

Новосибирцы выпустили в небо 335 воздушных шаров

Днём 3 сентября сотни новосибирцев выложили из свечей слово «Беслан» и выпустили в небо воздушные шары, чтобы почтить память жертв теракта в Северной Осетии.







Акция «Свеча Памяти. Беслан» началась после 16 часов на площадке перед ГПНТБ. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в церемонии приняли участие не менее двух сотен горожан. Присоединиться к акции мог любой желающий — можно было взять бесплатно воздушный шар и свечу в пластиковом стаканчике.







Свечи и стаканчики раздавали бесплатно





«1 сентября 2004 года бесланская школа № 1 была захвачена террористами. 1128 детей и взрослых были взяты в заложники. 3 сентября в результате теракта погибли 335 человек, в том числе 186 детей. Это событие потрясло всю страну», — напомнили ведущие акции.







Участники сложили из горящих свечей слово «Беслан», почтили память погибших минутой молчания, а в финале выпустили в небо 335 белых воздушных шаров — по числу жертв теракта.







«Мы должны чтить память тех, кто уже не с нами, не забывать о том, что такое может случиться с каждым. Сегодня Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом. И об этом теракте нужно помнить, чтобы подобные вещи не повторялись впредь»,





— пояснила НГС.НОВОСТИ одна из организаторов акции – руководитель центра культуры и творчества НГУЭУ Татьяна Холкина.







Участники акции зажгли сотни свечей и расставили их на листе с буквами «БЕСЛАН»





В акции приняли участие не менее двух сотен человек





Впервые акция «Свеча Памяти. Беслан» прошла в Новосибирске 3 сентября 2016 года у монумента Славы. Как рассказывала тогда Татьяна Холкина, идея устроить это мероприятие и пригласить на него всех желающих принадлежит студенту юрфака НГУЭУ Алексею Шорникову. Эта акция — часть его некоммерческого просветительского проекта «Герой России».