Устал плыть: спасатели вызволили держащегося за буйки мужчину


Спасатели часто рекомендуют новосибирцам не заплывать за буйки
Спасатели часто рекомендуют новосибирцам не заплывать за буйки

Дежурившие спасатели заметили мужчину, который просил помощи на пляже ОбьГЭС в Новосибирске, — они достали его из воды.

 

Спасатели помогли 32-летнему мужчине вчера в семь часов вечера. «Он просто устал и побоялся от буйка отплывать», — пояснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Мужчине помогли дежурившие спасатели — они доплыли с ним до берега. От медицинской помощи он отказался.


За купальный сезон этого года МАСС помогла примерно 60–70 сибирякам, которые заплыли за буйки. 


Спасатели затруднились сказать, кто больше всех нуждался в помощи, — среди таких пловцов были люди разных возрастов и полов. 


Новосибирцы будут купаться ещё около двух недель — официально сезон закроется только 15 сентября.


На городских пляжах новосибирцев поджидали и другие опасности — жители часто получали травмы и порезы ног, разувшись на песке. А на озере под Новосибирском 8-летнюю девочку укусила неизвестная рыба

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Мария Морсина
Фото Татьяны Фатеевой

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