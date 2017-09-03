Устал плыть: спасатели вызволили держащегося за буйки мужчину





Спасатели часто рекомендуют новосибирцам не заплывать за буйки

Дежурившие спасатели заметили мужчину, который просил помощи на пляже ОбьГЭС в Новосибирске, — они достали его из воды.





Спасатели помогли 32-летнему мужчине вчера в семь часов вечера. «Он просто устал и побоялся от буйка отплывать», — пояснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Мужчине помогли дежурившие спасатели — они доплыли с ним до берега. От медицинской помощи он отказался.







За купальный сезон этого года МАСС помогла примерно 60–70 сибирякам, которые заплыли за буйки.





Спасатели затруднились сказать, кто больше всех нуждался в помощи, — среди таких пловцов были люди разных возрастов и полов.





Новосибирцы будут купаться ещё около двух недель — официально сезон закроется только 15 сентября.







На городских пляжах новосибирцев поджидали и другие опасности — жители часто получали травмы и порезы ног, разувшись на песке. А на озере под Новосибирском 8-летнюю девочку укусила неизвестная рыба.