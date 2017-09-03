И снова третье сентября: новосибирцы грустят в соцсетях под песню Шуфутинского

Каждый год 3 сентября Михаил Шуфутинский и его песня становятся очень популярными
Каждый год 3 сентября Михаил Шуфутинский и его песня становятся очень популярными

Сегодня по всей России идёт музыкальный флешмоб с песней «Третье сентября» Михаила Шуфутинского — и новосибирцы не исключение. Сибиряки с утра 3 сентября размещают мемы с певцом на своих страницах в соцсетях.


«Нельзя просто так взять и не послушать Шуфутинского 3 сентября», «Я календарь переверну, и снова третье сентября...», «Все перевернули??? О чём речь?», «День, когда горят костры рябин», — пишут сегодня новосибирцы в своих аккаунтах соцсетей, размещая забавные мемы и фотографии певца Михаила Шуфутинского. 


К флешмобу присоединился и справочник 2ГИС — вместо обычной даты в онлайн-версии карты написано «И снова третье сентября».


Скриншот vk.com
Скриншот vk.com


#Шуточки про #3сентября #хорошо #охватили #мир 😂 #ТРЕТЬЕСЕНТЯБРЯ #флешмоб

Публикация от 🦋Ⓜ️ажара 🅰️лёна (@mazhara_insta)

Народная акция в соцсетях посвящена известной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которая вышла в 1993 году, — в последние годы она часто становится мемом. 


Скриншот 2gis.ru
Скриншот 2gis.ru


«Если честно, я сам удивляюсь, почему песня "3 сентября" становится в сентябре такой популярной. Наверное, я год от года становлюсь все лучше, и песня становится все популярнее. 


Эта дата повторяется, потому что год за годом ты вспоминаешь второго сентября, что завтра будет третье — день, когда вы расстались. И до тех пор, пока чувства в тебе горят, ты вспоминаешь, что третьего это произошло», 


— размышлял певец в интервью онлайн-изданию Nation News год назад. 


Песня, о которой все говорят 3 сентября


Новосибирцы помнят не только песню, но и скандал с Михаилом Шуфутинским в 2014 году. Артист едва не погиб под осколками стены в президентском люксе новосибирского «Хилтона» — он выходил из ванной и получил по голове плиткой мрамора

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Мария Морсина
Фото Екатерины Чесноковой (РИА Новости), instagram.com, скриншот vk.com
Видео youtube.com, канал Alexey Dubodelov

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