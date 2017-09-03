И снова третье сентября: новосибирцы грустят в соцсетях под песню Шуфутинского

Каждый год 3 сентября Михаил Шуфутинский и его песня становятся очень популярными

Сегодня по всей России идёт музыкальный флешмоб с песней «Третье сентября» Михаила Шуфутинского — и новосибирцы не исключение. Сибиряки с утра 3 сентября размещают мемы с певцом на своих страницах в соцсетях.







«Нельзя просто так взять и не послушать Шуфутинского 3 сентября», «Я календарь переверну, и снова третье сентября...», «Все перевернули??? О чём речь?», «День, когда горят костры рябин», — пишут сегодня новосибирцы в своих аккаунтах соцсетей, размещая забавные мемы и фотографии певца Михаила Шуфутинского.





К флешмобу присоединился и справочник 2ГИС — вместо обычной даты в онлайн-версии карты написано «И снова третье сентября».







Скриншот vk.com





Народная акция в соцсетях посвящена известной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которая вышла в 1993 году, — в последние годы она часто становится мемом.

Все поставили себе завтра на рингтон 👏🏽👏🏽👏🏽#3сентября а м за на пикнике будем слушать 😂😂😂#девочкитакиедевочки #пикник 💃🏼💃🏼💃🏼 Публикация от Татьяна (@tatiana_pavlyuk) Сен 2 2017 в 9:06 PDT





Скриншот 2gis.ru





«Если честно, я сам удивляюсь, почему песня "3 сентября" становится в сентябре такой популярной. Наверное, я год от года становлюсь все лучше, и песня становится все популярнее.





Эта дата повторяется, потому что год за годом ты вспоминаешь второго сентября, что завтра будет третье — день, когда вы расстались. И до тех пор, пока чувства в тебе горят, ты вспоминаешь, что третьего это произошло»,





— размышлял певец в интервью онлайн-изданию Nation News год назад.







Песня, о которой все говорят 3 сентября





Новосибирцы помнят не только песню, но и скандал с Михаилом Шуфутинским в 2014 году. Артист едва не погиб под осколками стены в президентском люксе новосибирского «Хилтона» — он выходил из ванной и получил по голове плиткой мрамора.

