Фоторепортаж: тысяча отчаянных сибиряков последний раз измазались в грязи ради статуса героев

Смелые «герои» не побоялись дождя 
Смелые «герои» не побоялись дождя 

На полигоне в Кольцово прошла заключительная «Гонка героев» — толпа смелых новосибирцев и жителей соседних городов снова бежала под дождём и преодолевала экстремальные препятствия. Лучшие моменты попали в кадр фотографа Кирилла Лазарева.


Последний в этом году этап новосибирской «Гонки» прошёл на полигоне 2 сентября и собрал чуть больше тысячи участников.


Участников ждали выступления военного оркестра и курсантов
Участников ждали выступления военного оркестра и курсантов


Тучи разгоняли всеми способами
Тучи разгоняли всеми способами


«Утро нас не порадовало сначала погодой — по прибытии на полигон шёл дождь, и мы, честно говоря, переживали за участников, за само мероприятие. Ведь в дождь всё усложняется, больше травм обычно. Но нас встретил военный оркестр, который разогнал тучи песнями!» — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель по рекламе и PR команды «Лига героев» в Новосибирске Ольга Егорычева. 


Эта «Гонка героев» — заключительная в летнем сезоне-2017
Эта «Гонка героев» — заключительная в летнем сезоне-2017


Экстремалы преодолели 36 препятствий на 9-километровой трассе
Экстремалы преодолели 36 препятствий на 9-километровой трассе


Всё больше женщин участвует в популярном экстремальном забеге
Всё больше женщин участвует в популярном экстремальном забеге


Участников ждали 36 испытаний на 9-километровой трассе, а также показательные выступления военных. Также экстремалам предлагали пострелять из лука и попробовать блюда полевой кухни. 


Третья гонка собрала больше тысячи участников
Третья гонка собрала больше тысячи участников


Много людей приехали из соседних городов
Много людей приехали из соседних городов


«Дождь немного подпортил трассу — а с другой стороны, добавил экшена. По сухой трассе бежать не так интересно!» — отметила представитель «Лиги героев». 


Оргкомитет решил провести экстремальный забег ещё и зимой
Оргкомитет решил провести экстремальный забег ещё и зимой


Всем уставшим предлагали блюда полевой кухни
Всем уставшим предлагали блюда полевой кухни


В этом году за весь сезон в «Гонке» участвовали более 5 тысяч человек. На третью гонку сезона приехали много людей из Красноярска, Томска, Юрги, Кемерово и других городов, добавили в оргкомитете. По информации Ольги Егорычевой, вероятно, «Гонка» пройдёт и зимой — а также в новом сезоне, летом 2018 года. 


За весь сезон в «Гонке героев» поучаствовали 5 тысяч смелых сибиряков
За весь сезон в «Гонке героев» поучаствовали 5 тысяч смелых сибиряков


К третьей гонке организаторы немного увеличили трассу
К третьей гонке организаторы немного увеличили трассу


В июле «Гонка героев» прошла на полигоне Кольцово в необычном формате — мужчины и женщины не побоялись поучаствовать в экстремальных забегах ночью.  

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Мария Морсина
Фото Кирилла Лазарева предоставлены оргкомитетом «Гонки героев»

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