Фоторепортаж: тысяча отчаянных сибиряков последний раз измазались в грязи ради статуса героев

Смелые «герои» не побоялись дождя

На полигоне в Кольцово прошла заключительная «Гонка героев» — толпа смелых новосибирцев и жителей соседних городов снова бежала под дождём и преодолевала экстремальные препятствия. Лучшие моменты попали в кадр фотографа Кирилла Лазарева.







Последний в этом году этап новосибирской «Гонки» прошёл на полигоне 2 сентября и собрал чуть больше тысячи участников.







Участников ждали выступления военного оркестра и курсантов





Тучи разгоняли всеми способами





«Утро нас не порадовало сначала погодой — по прибытии на полигон шёл дождь, и мы, честно говоря, переживали за участников, за само мероприятие. Ведь в дождь всё усложняется, больше травм обычно. Но нас встретил военный оркестр, который разогнал тучи песнями!» — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель по рекламе и PR команды «Лига героев» в Новосибирске Ольга Егорычева.







Эта «Гонка героев» — заключительная в летнем сезоне-2017





Экстремалы преодолели 36 препятствий на 9-километровой трассе





Всё больше женщин участвует в популярном экстремальном забеге





Участников ждали 36 испытаний на 9-километровой трассе, а также показательные выступления военных. Также экстремалам предлагали пострелять из лука и попробовать блюда полевой кухни.







Третья гонка собрала больше тысячи участников





Много людей приехали из соседних городов





«Дождь немного подпортил трассу — а с другой стороны, добавил экшена. По сухой трассе бежать не так интересно!» — отметила представитель «Лиги героев».







Оргкомитет решил провести экстремальный забег ещё и зимой





Всем уставшим предлагали блюда полевой кухни





В этом году за весь сезон в «Гонке» участвовали более 5 тысяч человек. На третью гонку сезона приехали много людей из Красноярска, Томска, Юрги, Кемерово и других городов, добавили в оргкомитете. По информации Ольги Егорычевой, вероятно, «Гонка» пройдёт и зимой — а также в новом сезоне, летом 2018 года.







За весь сезон в «Гонке героев» поучаствовали 5 тысяч смелых сибиряков





К третьей гонке организаторы немного увеличили трассу





В июле «Гонка героев» прошла на полигоне Кольцово в необычном формате — мужчины и женщины не побоялись поучаствовать в экстремальных забегах ночью.

