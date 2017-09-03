Mazda наехала на железнодорожные пути и перевернулась — двое погибли

Авария случилась на железнодорожном переезде

Стали известны подробности ДТП на границе Новосибирского и Мошковского районов, которое произошло днём 2 сентября, — Mazda пролетела через железнодорожные пути и перевернулась. Погибли водитель и пожилая пассажирка.







Mazda MPV попала в аварию вчера в 16:00. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 31-летний водитель не справился с управлением и наехал на семафор на железнодорожном переезде Ягодный. Машина перевернулась.







Водитель и 74-летняя пассажирка погибли на месте аварии. «В настоящее время сотрудниками полиции по факту случившегося проводится проверка», — уточнили сегодня в ГУ МВД.







По словам очевидцев, машина была сильно помята. «Ехали с дачи в 17:30–17:40, видели последствия... Машина всмятку. Думали, поездом смяло, однако нет, очевидцы говорят, что просто летел и не вписался в поворот!» — рассказала жительница Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Машина была настолько помята, что очевидцы решили: автомобиль снесло поездом. Но электрички в тот момент не было — Mazda сама налетела на пути и перевернулась





В соцсетях очевидцы также пишут, что Mazda ехала на большой скорости и перелетела через насыпь через железнодорожные пути, при этом снесла семафор перед переездом.







Ещё одна жительница Новосибирска сообщила НГС.НОВОСТИ, что в момент аварии они с супругом увидели огромный столб пыли. «Подъехав к месту аварии, увидели ужасную картину: груда металла, женщина-пассажир выпала из открытого окна, мужчина-водитель был зажат в салоне, признаков жизни не подавали. Из леса выбежали грибники, из домов, которые были через дорогу, подбежали люди.





Никакого поезда, электрички не было! Уже потом грибники рассказали, как услышали, что на огромной скорости несется машина, а там крутой поворот», — пояснила очевидец.





Она предположила, что мужчине стало плохо за рулём и он не справился с управлением, врезавшись в железнодорожный семафор, снёс его, подскочил на насыпи и задел пути — а потом несколько раз перевернулся.





«Я сразу позвонила в экстренную службу 112, очень быстро приехала "скорая", пожарные (они извлекали из груды металла мужчину), полиция и ГИБДД, но было поздно, врач из "скорой помощи" пыталась реанимировать женщину (на вид лет 70) и мужчину, но её действия не имели успеха, они погибли», — рассказала сибирячка.





Представители Западно-Сибирской железной дороги подчеркнули, что электрички в тот момент на путях не было.



«Сообщаем, что столкновения с подвижным составом железнодорожного транспорта при данном ДТП не было, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», — добавили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».





В начале августа в НСО случилась ещё одна смертельная авария на переезде. Двое мужчин на мотоцикле выехали на железнодорожный переезд на красный свет и врезались в поезд. Они погибли на месте.

