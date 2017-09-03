Новосибирскому фотографу удалось поймать крупный и опасный астероид
Новосибирцу Алексею Полякову удалось снять пролёт астероида Florence через созвездие Дельфина — ради этого фотограф специально уехал за 30 километров от города.
Астероид Florence пролетел на расстоянии около 7 млн километров от Земли вечером 1 сентября — и попал в объектив новосибирского фотографа Алексея Полякова. По словам Алексея, он уехал за 30 километров от Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого — чтобы городской свет не мешал снимать небесные тела.
«Относительно хорошие были условия — хотя Луна была почти полная и сильно засвечивала небо, но всё удалось в итоге», — рассказал сегодня НГС.НОВОСТИ фотограф.
Он начал съёмку в 22:00, а закончил в 22:45 — а видео с астероидом смонтировал на 6 секунд. «Астероид относится к потенциально опасным, его диаметр около 4,5 километров, также у него открыты два спутника, около 300 метров каждый», — пояснил Алексей Поляков.
Новосибирец добавил, что астрономией занимается уже 20 лет, это его хобби со старших классов школы, и сам делает телескопы.
Ранее в новосибирском планетарии предупреждали, что столкновение с Florence Земле не грозит. В первый день сентября 2017 года произошло тесное сближение астероида с Землей, а следующее такое же сближение будет ровно через 40 лет, 2 сентября 2057 года.
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Мария Морсина
Фото instagram.com/nsk365
Видео youtube.com, канал Алексея Полякова