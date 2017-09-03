Новосибирскому фотографу удалось поймать крупный и опасный астероид

Алексей Поляков уже 20 лет «охотится» за небесными телами
Алексей Поляков уже 20 лет «охотится» за небесными телами

Новосибирцу Алексею Полякову удалось снять пролёт астероида Florence через созвездие Дельфина — ради этого фотограф специально уехал за 30 километров от города.


Астероид Florence пролетел на расстоянии около 7 млн километров от Земли вечером 1 сентября — и попал в объектив новосибирского фотографа Алексея Полякова. По словам Алексея, он уехал за 30 километров от Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого — чтобы городской свет не мешал снимать небесные тела.


«Относительно хорошие были условия — хотя Луна была почти полная и сильно засвечивала небо, но всё удалось в итоге», — рассказал сегодня НГС.НОВОСТИ фотограф.


Он начал съёмку в 22:00, а закончил в 22:45 — а видео с астероидом смонтировал на 6 секунд. «Астероид относится к потенциально опасным, его диаметр около 4,5 километров, также у него открыты два спутника, около 300 метров каждый», — пояснил Алексей Поляков.



Новосибирец добавил, что астрономией занимается уже 20 лет, это его хобби со старших классов школы, и сам делает телескопы. 


Ранее в новосибирском планетарии предупреждали, что столкновение с Florence Земле не грозит. В первый день сентября 2017 года произошло тесное сближение астероида с Землей, а следующее такое же сближение будет ровно через 40 лет, 2 сентября 2057 года.  

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Мария Морсина
Фото instagram.com/nsk365
Видео youtube.com, канал Алексея Полякова

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