Новосибирскому фотографу удалось поймать крупный и опасный астероид

Алексей Поляков уже 20 лет «охотится» за небесными телами

Новосибирцу Алексею Полякову удалось снять пролёт астероида Florence через созвездие Дельфина — ради этого фотограф специально уехал за 30 километров от города.







Астероид Florence пролетел на расстоянии около 7 млн километров от Земли вечером 1 сентября — и попал в объектив новосибирского фотографа Алексея Полякова. По словам Алексея, он уехал за 30 километров от Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого — чтобы городской свет не мешал снимать небесные тела.







«Относительно хорошие были условия — хотя Луна была почти полная и сильно засвечивала небо, но всё удалось в итоге», — рассказал сегодня НГС.НОВОСТИ фотограф.







Он начал съёмку в 22:00, а закончил в 22:45 — а видео с астероидом смонтировал на 6 секунд. «Астероид относится к потенциально опасным, его диаметр около 4,5 километров, также у него открыты два спутника, около 300 метров каждый», — пояснил Алексей Поляков.











Новосибирец добавил, что астрономией занимается уже 20 лет, это его хобби со старших классов школы, и сам делает телескопы.







Ранее в новосибирском планетарии предупреждали, что столкновение с Florence Земле не грозит. В первый день сентября 2017 года произошло тесное сближение астероида с Землей, а следующее такое же сближение будет ровно через 40 лет, 2 сентября 2057 года.

