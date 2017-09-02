Электричка сбила «Мазду» в Новосибирской области: погибло два человека





В Мошковском районе в аварии с электричкой погибло два человека

Электропоезд протаранил автомобиль «Мазда» возле посёлка Ягодный в Мошковском районе Новосибирской области.







Авария произошла в 16:00. По данным пресс-службы ГУ МВД по НСО, водитель «Мазды» переезжал железнодорожные пути со стороны посёлка в сторону Новосибирска.





Очевидцы рассказали НГС.НОВОСТИ, что водитель ехал с высокой скоростью. «А там заезд на переезд с поворотом, и водитель не вписался в него, снес светофор и дальше перелетел через насыпь и пути»,





— добавил очевидец.





В результате аварии на месте скончались 51-летний мужчина и 74-летняя женщина, сообщили в полиции.







Водитель снёс светофор





Последний раз подобная авария произошла 11 июля — тогда два мужчины на мотоцикле врезались в грузовой поезд на перегоне Зубково — Краснозёрское. Оба скончались на месте аварии.