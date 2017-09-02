Электричка сбила «Мазду» в Новосибирской области: погибло два человека


В Мошковском районе в аварии с электричкой погибло два человека 
В Мошковском районе в аварии с электричкой погибло два человека 

Электропоезд протаранил автомобиль «Мазда» возле посёлка Ягодный в Мошковском районе Новосибирской области.


Авария произошла в 16:00. По данным пресс-службы ГУ МВД по НСО, водитель «Мазды» переезжал железнодорожные пути со стороны посёлка в сторону Новосибирска. 


Очевидцы рассказали НГС.НОВОСТИ, что водитель ехал с высокой скоростью. «А там заезд на переезд с поворотом, и водитель не вписался в него, снес светофор и дальше перелетел через насыпь и пути», 


— добавил очевидец. 


В результате аварии на месте скончались 51-летний мужчина и 74-летняя женщина, сообщили в полиции.


Водитель снёс светофор
Водитель снёс светофор


Последний раз подобная авария произошла 11 июля — тогда два мужчины на мотоцикле врезались в грузовой поезд на перегоне Зубково — Краснозёрское. Оба скончались на месте аварии. 

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Мария Шевлягина 
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