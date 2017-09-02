Водитель Toyota чудом уцелел после того, как снёс несколько деревьев под Новосибирском


Toyota Prius врезалась в несколько деревьев, однако водитель не пострадал
Toyota Prius врезалась в несколько деревьев, однако водитель не пострадал

Вечером 2 августа под Новосибирском водитель Toyota Prius после столкновения с Nissan Teana улетел в кювет – там автомобиль протаранил несколько деревьев, водителю удалось уцелеть. 


Авария произошла в 18:20 на Краснояровском шоссе. «"Тойота" двигалась со стороны улицы Кубовая в сторону Северного объезда. 


Nissan Teana при выезде на шоссе со второстепенной дороги, напротив дома на улице Кубовая, 68, не пропустил "Тойоту" и ударил ее в заднее левое колесо.


 От удара "Тойоту" бросило влево в кювет, где она врезалась в дерево», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


Как отметили специалисты приложения, в аварии никто не пострадал. 


«По словам водителя "Тойоты", он снес несколько деревьев и сам удивился, что не пострадал и всё отчётливо помнит»,


  — пояснили в «Автоспасе».


Водитель Nissan Teana признал свою вину в аварии.   


Nissan Teana лишился бампера после аварии
Nissan Teana лишился бампера после аварии


Подобная авария недавно произошла в Заельцовском районе Новосибирска — 23 августа водитель Nissan протаранил два автомобиля улице Дуси Ковальчук, а потом машина по инерции улетела в дерево. В той аварии тоже удалось обойтись без жертв. 

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Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

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