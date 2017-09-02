Сибирячка сделала тату ради бургера и коллы на фестивале в «МЕГЕ»





Девушка сделала татуировку с надписью «33 сентября» и получила угощение от паба The Rooks

2 сентября в новосибирском ТРЦ «МЕГА» проходит фестиваль андеграундной музыки «33 сентября» — организаторы праздника предложили гостям фестиваля сделать татуировку с логотипом «МЕГИ» ради получения ценных призов.





«Пяти смельчакам, кто решится сделать татуировку с логотипом «МЕГИ», мы подарим карту «МЕГА Подарок»— не упустите возможность выиграть 10 000 на шопинг», — говорится в сообщении на сайте ТРЦ.





Как отметили организаторы, с начала фестиваля ни один сибиряк ещё не решился на такой серьёзный шаг, однако





одна девушка согласилась нанести на руку логотип фестиваля «33 сентября» — взамен она получила гамбургер и коллу от паба The Rooks на сумму около 1 тысячи рублей.





Татуировка на руке девушки





«Фестиваль продлится до 22:00. Возможно, кто-нибудь ещё решится на тату», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. руководителя отдела маркетинга ТРЦ «МЕГА» Иван Баталов.





Татуировки набирают популярность. С 18 по 20 августа в Новосибирске проходил крупный тату-фестиваль, который собрал не меньше 150 мастеров.