Сибирячка сделала тату ради бургера и коллы на фестивале в «МЕГЕ»


Девушка сделала татуировку с надписью «33 сентября» и получила угощение от паба The Rooks
Девушка сделала татуировку с надписью «33 сентября» и получила угощение от паба The Rooks

2 сентября в новосибирском ТРЦ «МЕГА» проходит фестиваль андеграундной музыки «33 сентября» —  организаторы праздника предложили гостям фестиваля сделать татуировку с логотипом «МЕГИ» ради получения ценных призов. 


«Пяти смельчакам, кто решится сделать татуировку с логотипом «МЕГИ», мы подарим карту «МЕГА Подарок»— не упустите возможность выиграть 10 000 на шопинг», — говорится в сообщении на сайте ТРЦ. 


Как отметили организаторы, с начала фестиваля ни один сибиряк ещё не решился на такой серьёзный шаг, однако 


одна девушка согласилась нанести на руку логотип фестиваля «33 сентября» — взамен она получила гамбургер и коллу от паба The Rooks на сумму около 1 тысячи рублей. 


Татуировка на руке девушки
Татуировка на руке девушки


«Фестиваль продлится до 22:00. Возможно, кто-нибудь ещё решится на тату», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. руководителя отдела маркетинга ТРЦ «МЕГА» Иван Баталов. 


Татуировки набирают популярность. С 18 по 20 августа в Новосибирске проходил крупный тату-фестиваль, который собрал не меньше 150 мастеров.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова

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