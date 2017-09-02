Терапия счастьем: детей после нескольких месяцев в больнице подняли в небо на параплане

Участие в акции приняли 8 ребятишек
Участие в акции приняли 8 ребятишек

2 сентября новосибирский парапланерный клуб «Вектор» устроил бесплатные полёты для детей, которые победили рак — это шестая акция, которую организовали вместе с фондом «Защити жизнь». 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ организатор акции, парапланерист Александр Орлов, в небо вместе с ним поднялись 8 детей возрастом от 7 до 11 лет. Полёты проходили на аэродроме «Бердск-Южный». 


«Первые две девочки отнеслись опасливо, побаивались, третья уже весело, а потом мальчики совсем свободно, не напрягаясь. Все довольны, очень понравилось», — говорит Александр.


Вместе с ребятами летал Александр Орлов
Вместе с ребятами летал Александр Орлов


«За долгие месяцы, проведённые в больнице, взаперти, дети привыкают к тому, что многое нельзя, большинство решений за них принимают взрослые, родители и врачи относятся к ним как к хрустальным. Полёты на параплане — отличный способ "перезагрузить" ребенка, вернуть его в детство. Подняться на 700 метров на параплане решается не каждый взрослый. Когда дети, ещё недавно лежащие под капельницами, взлетают в небо, преодолев страх — это самая лучшая реабилитация. Терапия счастьем», — рассказали в «Векторе».


Клуб «Вектор» устраивает подобные мероприятия регулярно. Например, прошлой осенью массовый полёт на парапланах устроили людям с инвалидностью.

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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Александром Орловым

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