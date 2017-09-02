Новосибирцы соорудили трёхколёсный «Запорожец»





Готовый трёхколёсный «Запорожец»

Видеоблогеры из Новосибирска провели эксперимент и заменили в «Запорожце» два передних колеса на одно, после чего прокатились на нём.





По словам ведущего проекта «Гараж 54» Владислава Барашенкова, идея сделать трёхколёсный «Запорожец» пришла после того, как ребята увидели самодельный трёхколёсный «Ауди» в Сети. Так, у «Запорожца» сняли два колеса, вырезали дно в багажнике, сварили карниз и прикрепили к нему колесо. Во время испытания машины возникла небольшая проблема: «Это будет аттракцион. Руль крутишь влево, а колесо поворачивает вправо», — говорит в ролике ведущий.





«На самом деле, идёт мягко, сложно сказать, почему. Подвеска плавно качается, ничего не стучит, все ямки проходит, а стойка просто приварена — там нет пружин. Единственное, с рулём бы я не намудрил. Так, кстати, намного веселее», — подытожил ведущий после тест-драйва.











Проект «Гараж 54» появился благодаря двум новосибирцам, один из которых работал сварщиком. Они придумывают для себя разные задания и воплощают их в жизнь. К примеру, недавно они сделали из «Запорожца» лодку и прокатились на ней по озеру, а до этого распилили три машины и сделали спиннер. В прошлом месяце НГС.НОВОСТИ побывали у видеоблогеров в гостях.