Новосибирцы соорудили трёхколёсный «Запорожец»


Готовый трёхколёсный «Запорожец» 
Готовый трёхколёсный «Запорожец» 

Видеоблогеры из Новосибирска провели эксперимент и заменили в «Запорожце» два передних колеса на одно, после чего прокатились на нём.


По словам ведущего проекта «Гараж 54» Владислава Барашенкова, идея сделать трёхколёсный «Запорожец» пришла после того, как ребята увидели самодельный трёхколёсный «Ауди» в Сети. Так, у «Запорожца» сняли два колеса, вырезали дно в багажнике, сварили карниз и прикрепили к нему колесо. Во время испытания машины возникла небольшая проблема: «Это будет аттракцион. Руль крутишь влево, а колесо поворачивает вправо», — говорит в ролике ведущий.


«На самом деле, идёт мягко, сложно сказать, почему. Подвеска плавно качается, ничего не стучит, все ямки проходит, а стойка просто приварена — там нет пружин. Единственное, с рулём бы я не намудрил. Так, кстати, намного веселее», — подытожил ведущий после тест-драйва. 



Проект «Гараж 54» появился благодаря двум новосибирцам, один из которых работал сварщиком. Они придумывают для себя разные задания и воплощают их в жизнь. К примеру, недавно они сделали из «Запорожца» лодку и прокатились на ней по озеру, а до этого распилили три машины и сделали спиннер. В прошлом месяце НГС.НОВОСТИ побывали у видеоблогеров в гостях

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Кирилл Шматков
Видео канала «Гараж 54» на youtube.com

Прочтений: 258
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено