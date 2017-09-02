Мэрия отдала под снос квартал возле шоколадной фабрики

Дом на улице Декабристов, определённый под снос
Дом на улице Декабристов, определённый под снос

31 августа мэрия провела аукцион на развитие квартала возле шоколадной фабрики в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября.


Территорию площадью 1,84 га по начальной цене почти 9,4 млн рублей получила компания «Сибакадемстрой» — она оказалась единственным участником аукциона.


Как указано в документах торгов, на участке находятся восемь домов, которые признали аварийными, а также металлические гаражи и сараи. По договору «Сибакадемстрой» обязан до конца 2021 года расселить жителей этих домов, а до конца мая 2027 года построить на их месте новое жильё. В компании сообщили, что пока комментировать будущую застройку не готовы.


Один из домов, на улице 9-го Ноября, 74, мэрия расселит и снесёт своими силами до конца 2019 года. При этом, как подчёркивают в документах аукциона, застройка будет ограничена: «На застроенной территории действуют градостроительные ограничения в связи с наличием на части указанной территории защитной зоны объекта культурного наследия, расположенного по адресу ул. Декабристов, 84, входящего в состав комплекса "Новосибирск-Южный"». 


Квартал определили под снос ещё в апрелепервый аукцион был назначен на июль, но его отменили.


В сентябре мэрия пообещала расселить ещё один дом в Октябрьском районе — его жители добивались этого 4 года

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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова

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