Мэрия отдала под снос квартал возле шоколадной фабрики

Дом на улице Декабристов, определённый под снос

31 августа мэрия провела аукцион на развитие квартала возле шоколадной фабрики в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября.







Территорию площадью 1,84 га по начальной цене почти 9,4 млн рублей получила компания «Сибакадемстрой» — она оказалась единственным участником аукциона.







Как указано в документах торгов, на участке находятся восемь домов, которые признали аварийными, а также металлические гаражи и сараи. По договору «Сибакадемстрой» обязан до конца 2021 года расселить жителей этих домов, а до конца мая 2027 года построить на их месте новое жильё. В компании сообщили, что пока комментировать будущую застройку не готовы.







Один из домов, на улице 9-го Ноября, 74, мэрия расселит и снесёт своими силами до конца 2019 года. При этом, как подчёркивают в документах аукциона, застройка будет ограничена: «На застроенной территории действуют градостроительные ограничения в связи с наличием на части указанной территории защитной зоны объекта культурного наследия, расположенного по адресу ул. Декабристов, 84, входящего в состав комплекса "Новосибирск-Южный"».





Квартал определили под снос ещё в апреле, первый аукцион был назначен на июль, но его отменили.







В сентябре мэрия пообещала расселить ещё один дом в Октябрьском районе — его жители добивались этого 4 года.