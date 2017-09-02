Полиция четыре месяца разыскивает новосибирца с пакетом

Пропавший Евгений Викторович Рихерт
Пропавший Евгений Викторович Рихерт

В Новосибирске разыскивают 43-летнего Евгения Рихерта — 13 мая мужчина ушёл из дома в Первомайском районе и пропал.


Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, рост мужчины около 190 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы и тёмные глаза. Когда мужчина пропал, на нём была тёмно-синяя ветровка, синие джинсы, кроссовки, с собой был светлый полиэтиленовый пакет. 


«Видевших Евгения Рихерта после 13 мая или знающих что-либо о месте его нахождения, просят сообщить в дежурную часть Управления МВД России по Новосибирску по телефонам: 232-81-80, 232-81-79 или 02, отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232-80-85, 232-80-87, дежурную часть ОП № 9 "Первомайский" по телефону: 232-18-05», — попросили в полиции.


Вместе с Евгением Рихертом в Новосибирске ищут 17-летнюю Валерию Пашкову — девушка ушла из детского дома еще весной и до сих пор не вернулась. 

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Кирилл Шматков
Фото 54.мвд.рф 

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