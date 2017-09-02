Видеоролик с разрыдавшейся новосибирской школьницей покорил соцсети

Видео на канале НГС.НОВОСТИ с заплакавшей на линейке первоклассницей меньше чем за сутки набрало более 180 тысяч просмотров на YouTube. Оно заняло второе место в трендах видеохостинга YouTube — сразу после нового клипа группы «Ленинград».





Ролик прислала в редакцию читательница НГС к онлайн-репортажу с празднования 1 сентября. Она рассказала, что его сняли на линейке у одной из школ Затулинского жилмассива в Новосибирске, но подтвердить это НГС.НОВОСТИ не удалось.





На видео первоклассники зачитывают стихотворения про школу. Когда микрофон передали девочке, она расплакалась, но, захлёбываясь слезами, смогла дочитать четверостишье. После это ей громко зааплодировали.









Ролик опубликовали десятки популярных групп соцсети «ВКонтакте», а также крупные федеральные новостные и развлекательные порталы, в частности Pikabu. «Когда понимаешь, что после 10 лет сложностей тебя ждет зарплата в 15 тысяч, 10 кредитов и ипотека﻿», — шутят пользователи соцсетей, но хвалят школьницу за то, что не забыла слова.





Многим новосибирская первоклассница напомнила школьницу из другого вирусного ролика, которая возмущалась школьными правилами.









Редакция НГС.НОВОСТИ ищет первоклассницу, которую сняли в ролике. Если вы знаете её, её родителей или школу, напишите, пожалуйста, на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.