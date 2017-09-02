Мотоциклист на скорости врезался в кроссовер на Челюскинцев
Авария произошла 1 сентября около 17:00 на улице Челюскинцев.
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по предварительным данным, 82-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал в сторону Нарымской и столкнулся с мотоциклом Triumph, за рулём которого был 26-летний новосибирец. Его доставили в больницу.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ байкер Юрий Джин, водитель мотоцикла получил рваные раны и многочисленные ушибы, а его мотоцикл разбился. На ролике можно заметить, что кроссовер перестроился на полосу, по которой ехал мотоциклист.
Ещё одна серьёзная авария с мотоциклом произошла в августе на Красном проспекте — 19-летнего байкера отправили в больницу с тяжёлыми травмами.
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Кирилл Шматков
Видео vk.com/act54