Мотоциклист на скорости врезался в кроссовер на Челюскинцев

В мотосообществе обвиняют водителя кроссовера, который перестраивался, не глядя в зеркала 
В мотосообществе обвиняют водителя кроссовера, который перестраивался, не глядя в зеркала 

Авария произошла 1 сентября около 17:00 на улице Челюскинцев. 


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по предварительным данным, 82-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал в сторону Нарымской и столкнулся с мотоциклом Triumph, за рулём которого был 26-летний новосибирец. Его доставили в больницу. 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ байкер Юрий Джин, водитель мотоцикла получил рваные раны и многочисленные ушибы, а его мотоцикл разбился. На ролике можно заметить, что кроссовер перестроился на полосу, по которой ехал мотоциклист.



Ещё одна серьёзная авария с мотоциклом произошла в августе на Красном проспекте — 19-летнего байкера отправили в больницу с тяжёлыми травмами.  

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Кирилл Шматков
Видео vk.com/act54 

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