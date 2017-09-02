Новосибирцев попросили принести старые телефоны и батарейки в центр города


Сибирякам предложили принести старую технику 2 сентября на улицу Ленина
Сибирякам предложили принести старую технику 2 сентября на улицу Ленина

 2 сентября в Новосибирске пройдет экологический фестиваль «Зеленая Россия» —  в центре города в этот день заработают пункты приема макулатуры и старой техники.


Сдать ненужные вещи можно будет в нескольких точках на пешеходной улице Ленина. 


С 11:00 до 21:00 на Ленина будут стоять экомобили, которые примут на утилизацию аккумуляторы, батарейки, лампочки, сотовые телефоны, старые ноутбуки, микроволновые печи и другую ненужную технику, 


сообщает пресс-служба мэрии. Экомобили будут стоять у здания №1 на улице Ленина и возле дома №18 на улице Советской.


На фестивале помимо пункта приема будут работать интерактивные площадки. Сибиряки сделают поделки из отходов, посмотрят выставку поделок из металлолома и увидят настоящую передвижную эколабораторию. 


Это не первый фестиваль на пешеходной улице Ленина. В последние летние выходные на Ленина прошёл фестиваль уличных артистов «Шляпа».

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Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова 

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