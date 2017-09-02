Хоккей: «Сибирь» проиграла второй матч в сезоне


ХК «Сибирь» проиграла «Словану» из Братиславы со счетом 1:2.
ХК «Сибирь» проиграла «Словану» из Братиславы со счетом 1:2.

 2 сентября в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла «Словану» из Братиславы со счетом 1:2.


Автором первого гола в матче стал нападающий «Сибири» Артём Артёмов — он открыл счёт на восьмой минуте матча, после удаления игрока «Слована».


 «Первая шайба Артемова в КХЛ и за "Сибирь"! С пятака Артем красиво забил!»,


 — описан гол в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Противнику удалось сравнять счёт только во втором периоде матча, на 32 минуте, хотя «Сибирь» имела перевес в числе игроков.  После удаления со льда новосибирца Адама Полашека «Слован» забил вторую шайбу в ворота сибирякам.


«Новосибирцы пришли в себя и еще до завершения второй двадцатиминутки провели несколько опасных атак, но вратарь "Слована" выручил свою команду и на второй перерыв команды ушли с минимальным перевесом словаков в счете 2:1», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь». 


В самом начале третьего периода «Сибири» не удалось вернуть преимущество – игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Слована». 


Ворота новосибирской команды защищал Александр Салак. 


Последний раз команды встречались в начале 2016 года — тогда «Сибирь» одержала победу над «Слованом» со счётом 5:2 — это произошло благодаря хет-трику Константина Окулова.


Эта игра принесла второе поражение новосибирскому клубу с начала сезона: первые три матча команда выиграла, однако проиграла четвертую игру с нижегородским «Торпедо»


После матча «Сибирь» со второй строчки Восточной конференции КХЛ опустилась на третью позицию. Следующая игра для команды пройдет 3 сентября с московским «ЦСКА». 

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Мария Шевлягина 
Фото hcsibir.ru 

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