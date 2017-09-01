Nissan лёг на крышу после столкновения с двумя авто на Никитина
Вечером 1 сентября в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария с участием трёх иномарок.
ДТП произошло в 22:00 на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев — на перекрёстке столкнулись Nissan Sunny, Nissan Teana и Mazda3. «Пока неясно, что произошло, — на месте работают сотрудники ГАИ.
Ясно только, что одна из иномарок перевернулась после столкновения. По предварительной информации, в аварии пострадал один человек, все живы»,
— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Информация о причинах аварии уточняется.
Подобная авария произошла неделей ранее — тогда в Центральном районе Новосибирска, на перекрёстке улиц Писарева и Татарской, перевернулся автомобиль «Мицубиси Паджеро».
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Мария Шевлягина
Фото vk.com/act54