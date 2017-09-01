Nissan лёг на крышу после столкновения с двумя авто на Никитина





В аварии столкнулись Nissan Sunny, Nissan Teana и Mazda3

Вечером 1 сентября в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария с участием трёх иномарок.







ДТП произошло в 22:00 на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев — на перекрёстке столкнулись Nissan Sunny, Nissan Teana и Mazda3. «Пока неясно, что произошло, — на месте работают сотрудники ГАИ.





Ясно только, что одна из иномарок перевернулась после столкновения. По предварительной информации, в аварии пострадал один человек, все живы»,





— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Информация о причинах аварии уточняется.





В аварии пострадал один человек





Подобная авария произошла неделей ранее — тогда в Центральном районе Новосибирска, на перекрёстке улиц Писарева и Татарской, перевернулся автомобиль «Мицубиси Паджеро».