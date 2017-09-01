Фоторепортаж: в деревне с вековой историей отметили Курбан-Байрам
Жители деревни Юрт-Оры в Колыванском районе сегодня, 1 сентября, вместе со всеми мусульманами отметили религиозный праздник Курбан-байрам.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на празднике в этом древнейшем поселении чатских татар и заснял самые интересные моменты.
По летописи чатские татары начали жить в этом уголке Колыванского района ещё с конца 16 века.
Сейчас численность Юрт-Оров — всего сто человек. Но всё меняется в мае — из города приезжают дети и внуки местных старожилов и тогда в Юрт-Орах яблоку негде упасть. В октябре снова наступает затишье.
«Все, кто уехал отсюда в город в поисках работы, оставили дома, не теряют связи. В пожилом возрасте возвращаются сюда вновь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ имам мечети деревни Юрт-Оры Навиль Шагабутдинов.
В поселении на расстоянии около 70 км от Новосибирска живут и русские, и мусульмане. Люди ходят на охоту (сейчас приносят из леса уток), собирают грибы, ягоду, ловят рыбу, выращивают овощи. Работы в деревне пока нет. Некоторые семьи засаживают огороды капустой, а потом сдают её. Особое внимание — духовной жизни. В мечети постоянно проходят намазы.
«Никто не жалуется на безденежье. Все говорят — лишь бы не было войны», — отметил собеседник.
Недавно в деревне появился обелиск в память о чатских татарах, ушедших на войну. Совсем недавно в Юрт-Орах ушёл из жизни последний из 63-х жителей поселения, которые видели бои с немцами своими глазами. Некоторые семьи тогда потеряли по три-четыре человека.
Интересна аллея поколений, где указаны основные рода татар-чатов из Юрт-Оров. Сосны здесь высадили два года назад.
В этом году в деревне заасфальтировали центральную улицу. В скором времени планируется реконструировать усадьбу чатского татарина и восстановить этнографический музей. Не за горами — рабочие ставки и для экскурсоводов. Юрт-Оры уже получили для этого деньги из областного бюджета. «Мы находимся в развитии, нас уже не остановить», — с оптимизмом говорит Навиль.
«В дальнейшем у нас планируется развитие туристической инфраструктуры с использованием частно-государственного капитала», — делится Навиль. Туристы уже давно проявляют интерес к этой части Колыванского района, но пока им даже негде остановиться на ночлег. Но, по словам Навиля, вскоре в Юрт-Орах появятся гостевые домики.
Особое внимание — чистоте деревни. Жители постоянно проводят здесь субботники, чтобы Юрт-Оры «выглядели образцово-показательно».
Особенность этого поселения и в говоре населения — он сохранился в первозданном виде. Местные жители разговаривают друг с другом, разумеется, на татарском языке.
Юрт-Оры — излюбленное место для экспедиций археологов. В прошлом году учёные обнаружили на окраине деревни захоронение людей — взрослого и ребёнка.
Курбан-байрам отмечали сегодня и в Новосибирске. С самого утра в городских мечетях прошли молебны, а затем мусульмане разошлись по домам на праздничные трапезы — по традиции на столах стояли блюда из мяса барана.
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Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой