Фоторепортаж: в деревне с вековой историей отметили Курбан-Байрам

Жители деревни Юрт-Оры в Колыванском районе сегодня, 1 сентября, вместе со всеми мусульманами отметили религиозный праздник Курбан-байрам. 


Навиль Шагабутдинов — имам в мечети деревни Юрт-Оры 
Навиль Шагабутдинов — имам в мечети деревни Юрт-Оры 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на празднике в этом древнейшем поселении чатских татар и заснял самые интересные моменты. 


По традиции рано утром в Курбан-байрам в Юрт-Орах забили несколько баранов
По традиции рано утром в Курбан-байрам в Юрт-Орах забили несколько баранов


По летописи чатские татары начали жить в этом уголке Колыванского района ещё с конца 16 века. 

Сейчас численность Юрт-Оров — всего сто человек. Но всё меняется в мае — из города приезжают дети и внуки местных старожилов и тогда в Юрт-Орах яблоку негде упасть. В октябре снова наступает затишье.


«Все, кто уехал отсюда в город в поисках работы, оставили дома, не теряют связи. В пожилом возрасте возвращаются сюда вновь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ имам мечети деревни Юрт-Оры Навиль Шагабутдинов. 


Жители деревни Юрт-Оры отмечают этот религиозный праздник испокон веков 
Жители деревни Юрт-Оры отмечают этот религиозный праздник испокон веков 


В поселении на расстоянии около 70 км от Новосибирска живут и русские, и мусульмане. Люди ходят на охоту (сейчас приносят из леса уток), собирают грибы, ягоду, ловят рыбу, выращивают овощи. Работы в деревне пока нет. Некоторые семьи засаживают огороды капустой, а потом сдают её. Особое внимание — духовной жизни. В мечети постоянно проходят намазы. 


«Никто не жалуется на безденежье. Все говорят — лишь бы не было войны», — отметил собеседник. 


Ни один Курбан-байрам не обходится без плова 
Ни один Курбан-байрам не обходится без плова 


Недавно в деревне появился обелиск в память о чатских татарах, ушедших на войну. Совсем недавно в Юрт-Орах ушёл из жизни последний из 63-х жителей поселения, которые видели бои с немцами своими глазами. Некоторые семьи тогда потеряли по три-четыре человека. 


Интересна аллея поколений, где указаны основные рода татар-чатов из Юрт-Оров. Сосны здесь высадили два года назад. 


В Юрь-Орах зарегистрировано всего сто человек, но летом население деревни увеличивается в пять раз  
В Юрь-Орах зарегистрировано всего сто человек, но летом население деревни увеличивается в пять раз  


В этом году в деревне заасфальтировали центральную улицу. В скором времени планируется реконструировать усадьбу чатского татарина и восстановить этнографический музей. Не за горами — рабочие ставки и для экскурсоводов. Юрт-Оры уже получили для этого деньги из областного бюджета.  «Мы находимся в развитии, нас уже не остановить», —  с оптимизмом говорит Навиль. 


Сердцем деревни является мечеть 
Сердцем деревни является мечеть 


Выходцы из деревни летом неизменно привозят сюда детей
Выходцы из деревни летом неизменно привозят сюда детей


«В дальнейшем у нас планируется развитие туристической инфраструктуры с использованием частно-государственного капитала», — делится Навиль. Туристы уже давно проявляют интерес к этой части Колыванского района, но пока им даже негде остановиться на ночлег. Но, по словам Навиля, вскоре в Юрт-Орах появятся гостевые домики. 


Большинство населения Юрт-Оров — это представители старшего поколения 
Большинство населения Юрт-Оров — это представители старшего поколения 


Особое внимание — чистоте деревни. Жители постоянно проводят здесь субботники, чтобы Юрт-Оры «выглядели образцово-показательно». 


Навиль Шагабутдинов лично знает всех жителей деревни  
Навиль Шагабутдинов лично знает всех жителей деревни  


Особенность этого поселения и в говоре населения — он сохранился в первозданном виде. Местные жители разговаривают друг с другом, разумеется, на татарском языке. 


Молитва — это обязательное условие перед праздничным обедом 
Молитва — это обязательное условие перед праздничным обедом 


Пока в деревне нет места, где могли бы останавливаться туристы 
Пока в деревне нет места, где могли бы останавливаться туристы 


Юрт-Оры — излюбленное место для экспедиций археологов. В прошлом году учёные обнаружили на окраине деревни захоронение людей — взрослого и ребёнка. 

На утренний молебен в честь святого праздника пришли сегодня несколько десятков человек 
На утренний молебен в честь святого праздника пришли сегодня несколько десятков человек 


Курбан-байрам отмечали сегодня и в Новосибирске. С самого утра в городских мечетях прошли молебны, а затем мусульмане разошлись по домам на праздничные трапезы — по традиции на столах стояли блюда из мяса барана. 

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Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой

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