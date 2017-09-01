АВТОВАЗ поднял цены на Lada Vesta

АВТОВАЗ изменил с 1 сентября цены на все комплектации LADA Vesta, за исключением Exclusive. Как следует из прайса автопроизводителя, подорожание составило 9000 рублей. «В базовой версии Classic седан стоит 554 900 рублей, в средней комплектации Comfort — 607 900 рублей», — сообщили в компании. 


Предмаксимальная комплектация Luxe тянет на 670 900 рублей, а Vesta CNG с газобаллонным оборудованием — на 609 900 рублей.


Богатую комплектацию Exclusive, которую представили только на днях, решили не трогать. Такой автомобиль обойдется в 763 400 рублей.


АВТОВАЗ поднял цены на Lada Vesta


НГС.АВТО
Фото lada.ru

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