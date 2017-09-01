Цена за проезд на маршрутке до Стрижей подскочила на пять рублей


Стоимость проезда в 25-й маршрутке поднялась с 1 сентября 
Стоимость проезда в 25-й маршрутке поднялась с 1 сентября 

В Новосибирске подорожал проезд в маршрутном такси № 25 «ПКиО Заельцовский — микрорайон Стрижи». 


Плата за проезд на маршруте с 1 сентября поднялась с 20 до 25 рублей. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, последний раз  плата за проезд на маршрутном такси № 25 поднималась два-три года назад.


«Это плановое повышение тарифа», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании-перевозчике ООО «Автолига». Диспетчер уточнил, что поднятие цены за проезд связано со вступлением в силу федерального закона № 220. Согласно этому документу владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд.


Напомним, волна повышений тарифов за проезд прошла в октябре 2016 года. С лета 2015 года, после вступления в силу федерального закона № 220, владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд. 


Одно из последних повышений стоимости проезда произошло на маршрутном такси № 51, которое идёт из жилмассива «Родники» до вокзала Новосибирск-Главный.  Следом за маршрутчиками о повышении тарифа заговорило руководство Новосибирского метрополитена, а также начальники предприятий МКП «Горэлектротранспорт»

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Ольга Власова
Фото Ирины Малыгиной

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