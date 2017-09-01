Цена за проезд на маршрутке до Стрижей подскочила на пять рублей
В Новосибирске подорожал проезд в маршрутном такси № 25 «ПКиО Заельцовский — микрорайон Стрижи».
Плата за проезд на маршруте с 1 сентября поднялась с 20 до 25 рублей. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, последний раз плата за проезд на маршрутном такси № 25 поднималась два-три года назад.
«Это плановое повышение тарифа», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании-перевозчике ООО «Автолига». Диспетчер уточнил, что поднятие цены за проезд связано со вступлением в силу федерального закона № 220. Согласно этому документу владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд.
Напомним, волна повышений тарифов за проезд прошла в октябре 2016 года. С лета 2015 года, после вступления в силу федерального закона № 220, владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд.
Одно из последних повышений стоимости проезда произошло на маршрутном такси № 51, которое идёт из жилмассива «Родники» до вокзала Новосибирск-Главный. Следом за маршрутчиками о повышении тарифа заговорило руководство Новосибирского метрополитена, а также начальники предприятий МКП «Горэлектротранспорт».
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Ольга Власова
Фото Ирины Малыгиной