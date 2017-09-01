Самосвал влетел в столб на Ипподромской
На Ипподромской у самогруза Fuso отказали тормоза — водитель свернул на обочину и врезался в столб.
Авария произошла в 17:40. Самогруз Fuso ехал со стороны Военной в сторону автовокзала. Недалеко от АЗС «Газпромнефть» у самогруза отказали тормоза и он врезался в столб, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По словам аваркомов, водитель большегруза получил только мелкие порезы лица от треснувшего лобового стекла. Мужчина отказался от помощи врачей и после оформления ДТП самостоятельно уехал домой.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Ипподромской после ДТП наблюдались серьёзные пробки. Затор начинался у остановки «Гимназия № 17» и заканчивался у остановки «Плехановский ж/м».
Автомобили нередко врезаются в столбы в Новосибирске. Подобная авария произошла в начале года, тогда не поделили дорогу «Хонда Аккорд» и «Тойота Хайлендер». В итоге седан снес рекламный столб.
На момент публикации новости затор на улице Ипподромской рассосался.
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Алёна Истомина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2) скриншот yandex.ru/maps (3)