Самосвал влетел в столб на Ипподромской





Водитель отделался лёгкими порезами

На Ипподромской у самогруза Fuso отказали тормоза — водитель свернул на обочину и врезался в столб.





Авария произошла в 17:40. Самогруз Fuso ехал со стороны Военной в сторону автовокзала. Недалеко от АЗС «Газпромнефть» у самогруза отказали тормоза и он врезался в столб, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По словам аваркомов, водитель большегруза получил только мелкие порезы лица от треснувшего лобового стекла. Мужчина отказался от помощи врачей и после оформления ДТП самостоятельно уехал домой.





У самогруза разбита вся передняя часть





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Ипподромской после ДТП наблюдались серьёзные пробки. Затор начинался у остановки «Гимназия № 17» и заканчивался у остановки «Плехановский ж/м».





Ипподромская улица встала вечером 1 сентября





Автомобили нередко врезаются в столбы в Новосибирске. Подобная авария произошла в начале года, тогда не поделили дорогу «Хонда Аккорд» и «Тойота Хайлендер». В итоге седан снес рекламный столб.





На момент публикации новости затор на улице Ипподромской рассосался.