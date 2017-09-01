Самосвал влетел в столб на Ипподромской


Водитель отделался лёгкими порезами 
Водитель отделался лёгкими порезами 

На Ипподромской у самогруза Fuso отказали тормоза — водитель свернул на обочину и врезался в столб.


Авария произошла в 17:40. Самогруз Fuso ехал со стороны Военной в сторону автовокзала. Недалеко от АЗС «Газпромнефть» у самогруза отказали тормоза и он врезался в столб, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


По словам аваркомов, водитель большегруза получил только мелкие порезы лица от треснувшего лобового стекла. Мужчина отказался от помощи врачей и после оформления ДТП самостоятельно уехал домой. 


У самогруза разбита вся передняя часть  
У самогруза разбита вся передняя часть  


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Ипподромской после ДТП наблюдались серьёзные пробки. Затор начинался у остановки «Гимназия № 17» и заканчивался у остановки «Плехановский ж/м».


Ипподромская улица встала вечером 1 сентября 
Ипподромская улица встала вечером 1 сентября 


Автомобили нередко врезаются в столбы в Новосибирске. Подобная авария произошла  в начале года, тогда не поделили дорогу «Хонда Аккорд» и «Тойота Хайлендер». В итоге седан снес рекламный столб. 


На момент публикации новости затор на улице Ипподромской рассосался. 

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Алёна Истомина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2) скриншот yandex.ru/maps (3)

Прочтений: 2025
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено