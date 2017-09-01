Дебошир с гранатой получил условный срок за угрозы полицейским в сауне

Дебошир из сауны отделался условным сроком

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор буйному посетителю сауны, который угрожал полицейским учебной гранатой.







31 августа суд признал Романа Дроздова виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Мужчина получил полтора года условно, сообщили в суде.





Ночью 9 февраля сотрудники войск нацгвардии приехали в сауну на улице Дачной — об этом прежде рассказывали в прокуратуре Новосибирской области. Их вызвала администратор, которой понадобилась помощь. Пьяные посетители, среди которых был и Дроздов, отказывались доплачивать за сауну и уходить тоже не хотели.





«Если бы они оплатили бы и ушли, милицию бы мы вызывать не стали. Каждые 15 минут спрашивали — будете продлевать, нет? В ответ: потом, да потом. Ну мы и вызвали охрану», — поясняла НГС.НОВОСТИ администратор сауны Марина Савельева.





В прокуратуре сообщали, что Дроздов не ушёл по требованию Росгвардии. Вместо этого он пообещал пустить в ход нож, тогда гвардейцы вызвали по рации подмогу. Вскоре приехали ещё два полицейских. Но Дроздов не унялся: он достал учебную гранату УРГ, которую сотрудники полиции и Росгвардии приняли за боевую. Тем не менее они скрутили дебошира и отвезли в отделение.





Позже ему предъявили обвинение сразу в двух эпизодах: за угрозу ножом и гранатой.







