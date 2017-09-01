Дебошир с гранатой получил условный срок за угрозы полицейским в сауне

Дебошир из сауны отделался условным сроком
Дебошир из сауны отделался условным сроком

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор буйному посетителю сауны, который угрожал полицейским учебной гранатой.


31 августа суд признал Романа Дроздова виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Мужчина получил полтора года условно, сообщили в суде.


Ночью 9 февраля сотрудники войск нацгвардии приехали в сауну на улице Дачной — об этом прежде рассказывали в прокуратуре Новосибирской области. Их вызвала администратор, которой понадобилась помощь. Пьяные посетители, среди которых был и Дроздов, отказывались доплачивать за сауну и уходить тоже не хотели.


«Если бы они оплатили бы и ушли, милицию бы мы вызывать не стали. Каждые 15 минут спрашивали — будете продлевать, нет? В ответ: потом, да потом. Ну мы и вызвали охрану», — поясняла НГС.НОВОСТИ администратор сауны Марина Савельева.


В прокуратуре сообщали, что Дроздов не ушёл по требованию Росгвардии. Вместо этого он пообещал пустить в ход нож, тогда гвардейцы вызвали по рации подмогу. Вскоре приехали ещё два полицейских. Но Дроздов не унялся: он достал учебную гранату УРГ, которую сотрудники полиции и Росгвардии приняли за боевую. Тем не менее они скрутили дебошира и отвезли в отделение. 


Позже ему предъявили обвинение сразу в двух эпизодах: за угрозу ножом и гранатой.



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Ольга Хмелевская
Фото Артёма Ленца
Видео предоставлено прокуратурой Заельцовского района

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