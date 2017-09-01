Новосибирские юмористы возродили популярный комедийный проект КХН

Клуб хорошего настроения отметил 12-летний юбилей после двухлетнего перерыва

Новосибирские КВНщики после двухлетнего перерыва возродили популярный комедийный проект — Клуб хорошего настроения, которому в этом году исполнилось 12 лет. На первое выступление в клубе «Отдых» собралось около 200 человек.







«Сегодня у нас из приезжих был дуэт "Валеры" из Красноярска и наши местные новосибирские — Шнайдер и Прозвер, которые постоянно ездят [сниматься] на ТНТ. Они из бывшей команды КВН "Экскурсия по городу". На второе выступление 28 сентября к нам приезжает бывший омский КВНщик Илья Швед, который выступает в жанре стендап. Он финалист "Открытого микрофона" на ТНТ», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ участник КХН Игорь Бондаренко. Он добавил, что все участники клуба выступают для собственного удовольствия — свои источники дохода есть у всех.







Основная масса шуток касалась городских проблем — вонь в центре, пробки, пешеходная улица Ленина, работы эвакуаторов и мэра Анатолия Локтя.





Один из самых весёлых блоков клубного шоу — «разминка»: юмористы шутят экспромтом





Выступления Клуба хорошего настроения будут проходить ежемесячно в клубе «Отдых». Стоимость билетов — 500–1000 рублей.







Новосибирск всегда считался одним из городов, где с юмором всё в порядке: в начале года стало известно, что женская сборная Новосибирского государственного университета «Я обиделась» попала в премьер-лигу КВН, а юмористы из студенческого клуба «Максимин» постоянно снимают и выкладывают в интернет музыкальные пародии на известные видеоклипы: в июне они пересняли видео «Туса» проекта Тимати Black Star Mafia, а ранее — на группу «Грибы».