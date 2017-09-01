Напиться в «Досках»: огромный бар на «Студенческой» сменил название

Бар «Арена» в ТЦ «Метромаркет» на «Студенческой» сменил название на Doski — новая вывеска на входе в заведение появилась на этой неделе.


Новая вывеска появилась на известном баре на этой неделе
Новая вывеска появилась на известном баре на этой неделе


Обновление интерьера бара будет проходить постепенно — без остановки его работы, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ совладелец и руководитель ресторанной компании «Паблик Групп» Юрий Аксёнов.


До переименования новосибирского заведения сеть Doski работала в четырёх городах страны: Санкт-Петербурге, Томске, Омске и Новокузнецке — в каждом городе по одному бару. Как объяснил ресторатор, владельцы «Паблик Групп» решили присоединить к этой сети и новосибирский бар, поскольку он работает в точно таком же формате.


Постоянная клиентура «Арены» может даже не обратить внимания на смену названия
Постоянная клиентура «Арены» может даже не обратить внимания на смену названия


«Сеть вышла на федеральный уровень. У нас готовятся открытия в этом году ещё в нескольких городах. И было бы нелепо иметь в Новосибирске такой же по сути бар, который работал бы под другим названием», — пояснил Юрий Аксёнов.


Основная особенность «Арены» и Doski — наличие фиксированной платы за вход при относительно невысокой стоимости блюд и напитков. Первое заведение этого формата у владельцев «Паблик Групп» открылось в 2010 году на Вокзальной магистрали и называлось «Пивная Арена». Известность «Арене», впрочем, принесли не только регулярные аншлаги, но и периодически возникавшие между посетителями потасовки. 


Интерьер бывшей «Арены», которая стала «Досками», будет меняться постепенно
Интерьер бывшей «Арены», которая стала «Досками», будет меняться постепенно


Второй бар с такой же концепцией был открыт на «Студенческой» в 2011 году — сначала он назывался «КБК Арена», а потом — просто «Арена». Название Doski пришло из Санкт-Петербурга, где партнёры новосибирской «Паблик Групп» управляли заведением «Белые доски».


Кроме заведений Doski «Паблик Групп» развивает также сеть баров Respublica. По словам Аксёнова, эти заведения отличаются и клиентурой: в новой для Новосибирска сети будут постоянно проводиться концерты и программы для посетителей.


Сейчас под брендом «Арена» работает только одно заведение на улице Крылова, которое, по признанию Юрия Аксёнова, не соответствует этому формату — у него слишком маленькая площадь. «Как только мы найдём соответствующую площадку, то эту "Арену" закроем, и в Новосибирске появятся ещё одни Doski».


Переименования уже работающих заведений в Новосибирске случается не часто, но такие случаи уже были. Так в 2008 году сеть трактиров «Жили-были» была переименована в «Печки-Лавочки».

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Стас Соколов
Фото автора (1, 2), pg-bar.ru (3)

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