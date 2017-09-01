Напиться в «Досках»: огромный бар на «Студенческой» сменил название

Бар «Арена» в ТЦ «Метромаркет» на «Студенческой» сменил название на Doski — новая вывеска на входе в заведение появилась на этой неделе.





Новая вывеска появилась на известном баре на этой неделе





Обновление интерьера бара будет проходить постепенно — без остановки его работы, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ совладелец и руководитель ресторанной компании «Паблик Групп» Юрий Аксёнов.







До переименования новосибирского заведения сеть Doski работала в четырёх городах страны: Санкт-Петербурге, Томске, Омске и Новокузнецке — в каждом городе по одному бару. Как объяснил ресторатор, владельцы «Паблик Групп» решили присоединить к этой сети и новосибирский бар, поскольку он работает в точно таком же формате.





Постоянная клиентура «Арены» может даже не обратить внимания на смену названия





«Сеть вышла на федеральный уровень. У нас готовятся открытия в этом году ещё в нескольких городах. И было бы нелепо иметь в Новосибирске такой же по сути бар, который работал бы под другим названием», — пояснил Юрий Аксёнов.







Основная особенность «Арены» и Doski — наличие фиксированной платы за вход при относительно невысокой стоимости блюд и напитков. Первое заведение этого формата у владельцев «Паблик Групп» открылось в 2010 году на Вокзальной магистрали и называлось «Пивная Арена». Известность «Арене», впрочем, принесли не только регулярные аншлаги, но и периодически возникавшие между посетителями потасовки.







Интерьер бывшей «Арены», которая стала «Досками», будет меняться постепенно





Второй бар с такой же концепцией был открыт на «Студенческой» в 2011 году — сначала он назывался «КБК Арена», а потом — просто «Арена». Название Doski пришло из Санкт-Петербурга, где партнёры новосибирской «Паблик Групп» управляли заведением «Белые доски».





Кроме заведений Doski «Паблик Групп» развивает также сеть баров Respublica. По словам Аксёнова, эти заведения отличаются и клиентурой: в новой для Новосибирска сети будут постоянно проводиться концерты и программы для посетителей.







Сейчас под брендом «Арена» работает только одно заведение на улице Крылова, которое, по признанию Юрия Аксёнова, не соответствует этому формату — у него слишком маленькая площадь. «Как только мы найдём соответствующую площадку, то эту "Арену" закроем, и в Новосибирске появятся ещё одни Doski».







Переименования уже работающих заведений в Новосибирске случается не часто, но такие случаи уже были. Так в 2008 году сеть трактиров «Жили-были» была переименована в «Печки-Лавочки».

