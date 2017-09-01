Фото: новосибирские школьники строем пошли в зоопарк после линеек

В честь Дня знаний городские власти устроили детский праздник в зоопарке — с 13:30 до 14:30 школьники могли пройти туда бесплатно. В этот час у ворот зоопарка выстроилась очередь из детей, родителей и учителей.





Кадеты пришли в зоопарк как положено — строем





«В День знаний на территории зоопарка для юных новосибирцев будут организованы игровые площадки с конкурсами и викторинами, мастер-классы, костюмированные представления и концертная программа», — сообщили накануне 1 сентября в пресс-службе мэрии Новосибирска.





Взрослых пускали в зоопарк по билетам (300 рублей)





Праздник под названием «Территория каникул» проводился уже шестой год. В этот раз школьники могли поучаствовать в конкурсах и посмотреть представления с 14:00 до 16:00.





Желающих попасть на праздник встречал оригинальный персонаж — светофор





О том, как отмечают День знаний в разных школах города и на других площадках, вы можете прочитать в онлайн-репортаже НГС. Ищите себя (или своих детей) на фотографиях с праздничных линеек.