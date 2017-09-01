Фото: новосибирские школьники строем пошли в зоопарк после линеек
В честь Дня знаний городские власти устроили детский праздник в зоопарке — с 13:30 до 14:30 школьники могли пройти туда бесплатно. В этот час у ворот зоопарка выстроилась очередь из детей, родителей и учителей.
«В День знаний на территории зоопарка для юных новосибирцев будут организованы игровые площадки с конкурсами и викторинами, мастер-классы, костюмированные представления и концертная программа», — сообщили накануне 1 сентября в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Праздник под названием «Территория каникул» проводился уже шестой год. В этот раз школьники могли поучаствовать в конкурсах и посмотреть представления с 14:00 до 16:00.
О том, как отмечают День знаний в разных школах города и на других площадках, вы можете прочитать в онлайн-репортаже НГС. Ищите себя (или своих детей) на фотографиях с праздничных линеек.
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Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова