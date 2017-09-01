Пришли и уничтожили: рабочие разломали скандальный барак на Костычева

Части дома упали и сломали металлический забор соседей

Рабочие начали ломать аварийный барак на Костычева, 21 в Ленинском районе Новосибирска — части дома упали и повредили забор у соседнего дома.





«Вы писали про попытку мародёров снести барак на улице Костычева, 21. Они это всё-таки сделали, разломали дом быстро, за несколько дней. Кто они такие — сказать так и не смогли, то есть всё это делалось нелегально. Сначала ведь должен быть проект развития территории, ограждение, паспорт объекта», — рассказала НГС.НОВОСТИ председатель правления ТСЖ дома № 19 на Костычева Надежда Гузанова.





По данным женщины, сейчас в бараке никто не живёт.





Надежда Гузанова говорит, что поздно вечером 31 августа упавшие части разрушенного барака сломали металлический забор, который ограждал дом на Костычева, 19. Кроме того, на территории дома оказалось много строительного мусора.







Сегодня члены правления ТСЖ вызвали полицию и подали заявление о порче имущества. В пресс-службе областного ГУ МВД России подтвердили, что их сотрудники выезжали на Костычева.





Разрушенный барак на Костычева, 21





Барак на улице Костычева, 21 признали аварийным в апреле, летом там жили три семьи. В конце июля к дому приехали рабочие, которые объявили, что они будут подготавливать дом к сносу, и начали выбрасывать из окон пустых квартир вещи. Местные жители вызвали полицию. Оказалось, что под видом рабочих в дом нагрянули обыкновенные воры — они успели вырвать батареи и канализацию, но мужчин поймали.







После скандала в мэрии официально заявили, что демонтажом дома городские службы не занимались. А через несколько дней мэр Анатолий Локоть подписал постановление о выкупе жилья у трёх семей, живших в бараке. Сроки расселения в документе указаны не были.





Власти должны будут оценить рыночную стоимость жилья в бараке и определить цену выкупа. Кроме того, по соглашению с собственниками власти могут дать им взамен квартиры по такой же стоимости.