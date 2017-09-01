В новосибирских маршрутках начали принимать банковские карты

Терминал бесконтактной оплаты

Сегодня, 1 сентября, новосибирские маршрутки начали принимать плату за проезд по банковским картам.







Новые терминалы для оплаты появились на маршруте № 10 «с/х Левобережный – ж/м Акатуйский».





«Это позволит владельцам единых транспортных карт (ЕТК), банковских платежных карт с бесконтактной технологией обслуживания PayPass и смартфонов с подключенным транспортным приложением оплачивать поездки безналичным способом», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В маршрутке будут действовать также карты школьника и студента с льготным проездом.





В компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут, информацию о новой системе оплаты подтвердили.





Оплата по картам сегодня работает в новосибирских автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Если система ЕТК в городе работает уже около 10 лет, то платить за проезд с помощью банковских карт новосибирцы стали только в начале 2017 года.