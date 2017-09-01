«Я туда полетела»: пенсионерка провалилась в люк во дворе дома на «Гагаринской»

Рабочие огородили люк после происшествия

Жительница Новосибирска провалилась в открытый канализационный люк во дворе дома недалеко от станции метро «Гагаринская» — пенсионерка сильно ушиблась, ей понадобилась помощь врачей.







Инцидент произошёл сегодня днём, 1 сентября, у дома на Линейной, 37, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ пострадавшая 79-летняя женщина Тамара Петровна, попросившая не называть её фамилию. Она рассказала, что вышла во двор дома, чтобы навести там порядок.





Благоустройством двора Тамара Петровна начала заниматься после того, как вышла на пенсию. Она ухаживает за цветами и деревьями каждое утро. Около своего подъезда женщина привела всё в порядок давно, а у соседнего — весь газон зарос травой. Скошенную траву бросили на опасный люк с незакреплённой крышкой — его совсем не было видно, рассказала женщина.





«Я наступила одной ногой на лопату, а другой для опоры отступила назад и как раз наступила на этот люк. Крышка перевернулась. Я одной ногой туда полетела. Ударилась туловищем о крышку, которая встала боком, и копчиком об основу люка, где крышка лежала», — описала происшествие Тамара Петровна.





Металлическая крышка люка была не закреплена в момент происшествия





Соседки помогли ей подняться и отвели домой. Женщина позвонила в коммунальные службы и рассказала о случившемся. Вскоре, по словам Тамары Петровны, на место приехал начальник участка, который сказал, что у него «на балансе 1,5 тысячи таких люков — не успевают за всеми следить». Он же пообещал заменить металлический люк на бетонный.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил мэрию Новосибирска прокомментировать случившееся. В пресс-центре попросили прислать запрос.





Новосибирцы время от времени сообщают в редакцию НГС.НОВОСТИ об открытых опасных люках в городе. Например, в мае такой люк заметили жители Северо-Чемского жилмассива. Он стоял открытым несколько дней. После того как редакция НГС.НОВОСТИ опубликовала новость об этом, его закрыли.