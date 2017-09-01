Сотни новосибирцев собрались в лес с оружием в руках

Получить разрешения на охоту можно будет в течение всего сезона
Получить разрешения на охоту можно будет в течение всего сезона

В субботу, 2 сентября, в Новосибирской области стартует сезон охоты на дичь — желающие до сих пор могут получить разрешения на отстрел уток, куропаток и перепелов.


Сегодня корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в здании на улице Жуковского, 100, где новосибирцам выдают разрешения на охоту. Несмотря на то что лицензии охотники получают с 14 августа — квоты ещё есть. Перед обеденным перерывом, который начинается в 13:00, в коридоре выстроилась относительно небольшая очередь из десятка охотников. Первый в очереди пояснил, что стоит тут недавно — всего около 20 минут, остальные подошли позже.


«Я уже 21 год езжу [на охоту] в одно и то же место — это Колыванский район, мне там больше нравится. Я бывал помимо этого района ещё много где: и на Алтае, и по НСО много где побывал. Но лучше всего Колывань, Мензелинские охотугодья. Там утка, лебедей видел не раз, рябчики всякие. Если не ошибаюсь, как-то раз видел даже пеликана. Серьёзно. Во всяком случае очень сильно похожа была птица. Глухарей не раз там видел. Интересные места: и болота, и лес, тайга такая глухая», — рассказал охотник Андрей Авдеев.


Ещё один стоящий в очереди мужчина признался, что предпочитает охотиться на уток. По его наблюдениям, встретить этих птиц можно в любом районе Новосибирской области, где есть вода. «На Чаны ездили, в Северный район, в Ордынский», — уточнил охотник.


Несмотря на то что охотиться на дичь можно будет уже с завтрашнего дня, это не значит, что выдача разрешений подходит в концу. Получить их можно будет в течение всего сезона охоты по этому же адресу в любой будний день, пояснила НГС.НОВОСТИ специалист кабинета по выдаче разрешений, отказавшаяся назвать своё имя и фамилию.


Специалист добавила, что предварительной записи у них нет — охотников принимают в порядке живой очереди. Тем не менее в преддверии сезона охоты в пункте выдачи не было настолько длинных очередей, как, например, в прошлом году, когда желающие получить разрешения стояли на улице.


«Народ стал более дисциплинированным. Кучками подходят и здесь не собираются с полпятого утра по 500 человек.


Некоторые через портал госуслуг подают заявки на разрешения и потом приходят к назначенному времени, мы им приглашения направляем на конкретную дату и конкретное время. По сравнению даже с весной люди стали намного больше пользоваться порталом госуслуг. Это становится всё более актуальным», — пояснила специалист.


Очередей на улице не оказалось
Очередей на улице не оказалось


Как сообщается на сайте департамента по охране животного мира Новосибирской области, со 2 сентября по 15 ноября можно будет охотиться на серых гусей, уток, лысух, на дупелей и бекасов, на серых куропаток, перепелов, сизых голубей, больших горлиц и на дроздов-рябинников. А до 31 января 2018 года продлится сезон охоты на боровую дичь: рябчика, белую куропатку и тетерева обыкновенного.

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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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