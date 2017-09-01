Баранов бьют: жителей улицы Стрелковой напугали лужи крови рядом с домами

Неподалеку от мечети на улице Красина
Неподалеку от мечети на улице Красина

Жительница Дзержинского района пожаловалась на ритуальный забой баранов во дворе соседнего дома.


«Начали забивать баранов с семи часов утра — кровь течёт во все ручьи по огородам соседей. Запах стоит тошнотворный», — описала обстановку на месте жительница дома на улице Стрелковой, 10.


По словам очевидицы, на забой привезли несколько десятков животных. Их разделывают и продают тут же. Жители улицы Стрелковой вызывали полицейских всё утро, но дождались их прибытия только к обеду. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за комментарием в пресс-службу областного управления МВД. 


Баранов начали резать во дворе дома на улице Стрелковой с 7:00
Баранов начали резать во дворе дома на улице Стрелковой с 7:00


Сегодня, 1 сентября, мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам. В мечетях города с раннего утра прошли молебны.

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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), читательницы НГС (2) 

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