Баранов бьют: жителей улицы Стрелковой напугали лужи крови рядом с домами
Жительница Дзержинского района пожаловалась на ритуальный забой баранов во дворе соседнего дома.
«Начали забивать баранов с семи часов утра — кровь течёт во все ручьи по огородам соседей. Запах стоит тошнотворный», — описала обстановку на месте жительница дома на улице Стрелковой, 10.
По словам очевидицы, на забой привезли несколько десятков животных. Их разделывают и продают тут же. Жители улицы Стрелковой вызывали полицейских всё утро, но дождались их прибытия только к обеду.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за комментарием в пресс-службу областного управления МВД.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), читательницы НГС (2)