Баранов бьют: жителей улицы Стрелковой напугали лужи крови рядом с домами

Неподалеку от мечети на улице Красина

Жительница Дзержинского района пожаловалась на ритуальный забой баранов во дворе соседнего дома.







«Начали забивать баранов с семи часов утра — кровь течёт во все ручьи по огородам соседей. Запах стоит тошнотворный», — описала обстановку на месте жительница дома на улице Стрелковой, 10.







По словам очевидицы, на забой привезли несколько десятков животных. Их разделывают и продают тут же. Жители улицы Стрелковой вызывали полицейских всё утро, но дождались их прибытия только к обеду.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за комментарием в пресс-службу областного управления МВД.





Баранов начали резать во дворе дома на улице Стрелковой с 7:00





Сегодня, 1 сентября, мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам. В мечетях города с раннего утра прошли молебны.