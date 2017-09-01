Разочаровался: уволился директор кинотеатра имени Маяковского

Дмитрий Ким оставил пост директора киноконцертного зала имени Маяковского по собственному желанию



Директор киноконцертного комплекса имени Маяковского Дмитрий Ким оставил свой пост и не стал продлевать срочный договор, который закончился 31 августа.







«Мне было предложено его продлить, но я отказался. Просто я понял бессмысленность дальнейших действий. Город уже долгое время решает, что делать с Маяковским, и решения до сих пор нет. А от директора там ничего не зависит», — пояснил Ким.







За время своей работы, как уточнил Ким, ему удалось несколько уменьшить расходы кинотеатра, в том числе и за счёт вынужденного сокращения персонала, но учреждение всё равно остается убыточным.







Пока Ким окончательно не решил, чем будет заниматься дальше, но заметил, что не хочет быть наёмным работником. «Возможно, займусь консультированием, продвижением, пиаром», — сообщил Дмитрий.







Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что пока на должность директора киноконцертного зала никто не назначен, так как все были уверены, что Ким согласится продлить договор.







В конце марта 2017 года чиновники и общественники обсуждали судьбу Маяковского и разработали несколько концепций развития этого места. Чуть ранее — в начале марта, Дмитрий Ким публично заявил, что здание кинотеатра решено снести.

