В аэропорту Толмачёво появилось шесть новых стоек регистрации

Новые стойки во внутреннем терминале
Новые стойки во внутреннем терминале

Новосибирский аэропорт Толмачёво открыл в терминале внутренних авиалиний 6 новых стоек для регистрации пассажиров.


«В связи с ростом пассажиропотока с 20 августа количество стоек регистрации пассажиров и багажа в секторе А аэропорта Толмачёво увеличено на треть, до 24. Кроме того, установлено дополнительное оборудование для обработки багажа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта. Раньше во внутреннем терминале работало 18 стоек.


Зону для регистрации начали расширять ещё в начале года. По информации директора аэропорта Евгения Янкилевича, количество стоек увеличилось, так как в первом полугодии пассажиропоток вырос на 25,9 % по сравнению с показателями января-июня прошлого года. Кроме того, увеличила число рейсов из Новосибирска базовая авиакомпания S7 Airlines, также выросло количество региональных рейсов.


За S7 Airlines в аэропорту зарезервировано больше всего стоек — со 2-й по 14-ю. С 15-й по 25-ю стойку сейчас регистрируют пассажиров других авиакомпаний. На стойке № 1 оформляют негабаритный багаж.


Конкурс на установку стоек аэропорт объявил в феврале прошлого года — они входили в стоимость 32-миллионного контракта на новое оборудование аэропорта.

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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта

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