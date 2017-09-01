S7 начала продавать дешёвые билеты из Новосибирска в Караганду

Железнодорожный вокзал Караганды
Железнодорожный вокзал Караганды

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в Караганду — билеты можно купить за 10 тысяч рублей.


«Казахстан традиционно пользуется популярностью среди жителей Сибирского региона. У большинства семей в Казахстане живут родственники и друзья, и для них регулярные рейсы — возможность чаще встречаться и быть ближе друг к другу. Кроме того, в последнее время страны СНГ становятся всё более востребованными направлениями как для деловых, так и для туристических поездок», — цитирует пресс-служба авиакомпании коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова.


Самолёты из Новосибирска в Караганду начнут летать с 31 октября два раза в неделю — по вторникам и субботам. Летать пассажиры будут на самолётах Embraer 170, рассчитанных на 78 человек. Полёт до казахстанского города занимает около двух часов.


Самые дешёвые билеты по маршруту «Новосибирск – Караганда – Новосибирск» вместе со сборами обойдутся в 10 тысяч рублей.


Билеты до Караганды можно купить от 10 тысяч рублей
Билеты до Караганды можно купить от 10 тысяч рублей


Караганда — город в центральной части Казахстана. Город получил название от распространённого в этих местах кустарника жёлтой акации — караганника.


В начале августа авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямые рейсы из Новосибирска в Пермь и обратно. Запустились они с 1 сентября, билеты на первые рейсы стоят 5455 рублей в одну сторону без учёта сборов.

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Ксения Евдокимова
Фото wikimedia.org

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