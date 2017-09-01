Доставайте бинокли: во вторник над Новосибирском взойдёт Нептун

Нептун можно будет увидеть на небе или в бинокль, или в телескоп

На следующей неделе, 5 сентября, новосибирцы, вооружённые биноклями и телескопами, смогут наблюдать за Нептуном — далёкая планета вступает в противостояние с Солнцем.







«Это значит, что при наблюдении с Земли Нептун и Солнце находятся строго в противоположных направлениях. Вообще для планет такая конфигурация даёт наилучшие условия видимости — планета ярко освещена Солнцем и находится на минимальном расстоянии от Земли. Это, конечно, справедливо и для Нептуна, но эта планета всё-таки слишком далека от нас, чтобы даже при наилучшем расположении её можно было увидеть невооружённым глазом. Нас от неё отделяет колоссальное расстояние в 29 астрономических единиц — почти 4,5 миллиарда километров,





и даже сейчас на земном небе Нептун виден только в бинокли и телескопы как слабый объект восьмой звёздной величины, медленно плывущий на фоне созвездия Водолея»,





— объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов.





По его словам, Нептун лучше всего наблюдать в середине ночи на западе, высота над горизонтом — 27 градусов.





Кроме того, на первую неделю сентября выпадает и другое астрономическое явление. Сейчас из метеорных потоков на небе заметны Альфа-Ауригиды — слабый по интенсивности поток из созвездия Возничего. «Терпеливые наблюдатели могут ожидать 2–3 метеора в час, смотреть лучше всего ближе к утру на восточную часть неба, достаточно высоко (51 градус) над горизонтом», — добавил Илья Орлов.





А сегодня вечером, 1 сентября, новосибирский планетарий зовёт на астрономические наблюдения — вероятно, в телескопы можно будет увидеть астероид Florence.