Улицу около Димитровского моста раскопали и сузили до середины сентября

31 августа в Новосибирске из-за ремонта дорогу на улице Фабричной сократили на две полосы.


Теплотрассу на Фабричной будут ремонтировать две недели
Теплотрассу на Фабричной будут ремонтировать две недели


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы. Объезд доступен по свободной полосе дороги», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Дорогу сузили на 6 метров недалеко от Димитровского моста рядом с остановкой «Рембыттехника». Ремонт должен закончится 15 сентября.


Участок на Фабричной, где на дороге сократили две полосы
Участок на Фабричной, где на дороге сократили две полосы


Дорогу на Фабричной несколько раз за лето сужали из-за ремонта теплосетей в разных местах. Например, с 7 по 20 августа работы были на участке рядом с домом № 19«в».

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