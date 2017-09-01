Улицу около Димитровского моста раскопали и сузили до середины сентября
31 августа в Новосибирске из-за ремонта дорогу на улице Фабричной сократили на две полосы.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы. Объезд доступен по свободной полосе дороги», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Дорогу сузили на 6 метров недалеко от Димитровского моста рядом с остановкой «Рембыттехника». Ремонт должен закончится 15 сентября.
Дорогу на Фабричной несколько раз за лето сужали из-за ремонта теплосетей в разных местах. Например, с 7 по 20 августа работы были на участке рядом с домом
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), карта на основе скриншота 2gis.ru (2)