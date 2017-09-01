Улицу около Димитровского моста раскопали и сузили до середины сентября

31 августа в Новосибирске из-за ремонта дорогу на улице Фабричной сократили на две полосы.







Теплотрассу на Фабричной будут ремонтировать две недели





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы. Объезд доступен по свободной полосе дороги», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Дорогу сузили на 6 метров недалеко от Димитровского моста рядом с остановкой «Рембыттехника». Ремонт должен закончится 15 сентября.







Участок на Фабричной, где на дороге сократили две полосы



