Новосибирцев попросили принести в зоопарк еды для зверей
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило попросил горожан подарить животным излишки выросших овощей и фруктов.
Сегодня, 1 сентября, в зоопарке стартовала очередная акция «Добрый урожай».
«Честно скажем, что это формальность. Потому что жители Новосибирска и сельских районов области начали приносить и привозить выращенные на своих участках овощи и фрукты в зоопарк, не дожидаясь официального объявления начала акции», — рассказали в зоопарке.
Желающие поучаствовать в акции могут опустить овощи и фрукты в специальные деревянные ящики, которые стоят у центрального входа.
«Напоминаем, что мы принимаем плоды свежего урожая. Прошлогодние овощи животным давать нельзя», — уточнили в зоопарке.
Впервые акцию «Добрый урожай» зоопарк провёл в 2012 году. С каждым годом в ней принимает участие всё больше новосибирцев. Только в прошлом году они передали в зоопарк больше 20 тонн овощей и фруктов.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова