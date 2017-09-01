Новосибирцев попросили принести в зоопарк еды для зверей

Акция будет идти весь сентябрь
Акция будет идти весь сентябрь

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило попросил горожан подарить животным излишки выросших овощей и фруктов.


Сегодня, 1 сентября, в зоопарке стартовала очередная акция «Добрый урожай». 


«Честно скажем, что это формальность. Потому что жители Новосибирска и сельских районов области начали приносить и привозить выращенные на своих участках овощи и фрукты в зоопарк, не дожидаясь официального объявления начала акции», — рассказали в зоопарке.


Желающие поучаствовать в акции могут опустить овощи и фрукты в специальные деревянные ящики, которые стоят у центрального входа.


«Напоминаем, что мы принимаем плоды свежего урожая. Прошлогодние овощи животным давать нельзя», — уточнили в зоопарке.


Впервые акцию «Добрый урожай» зоопарк провёл в 2012 году. С каждым годом в ней принимает участие всё больше новосибирцев. Только в прошлом году они передали в зоопарк больше 20 тонн овощей и фруктов.

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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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