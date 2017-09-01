Первые осенние выходные принесут в Новосибирск жару до +25 градусов

Новосибирцы ещё смогут покататься на велосипедах в тёплую погоду
Новосибирцы ещё смогут покататься на велосипедах в тёплую погоду

В ближайшие выходные в Новосибирской области будут чередоваться дожди и жаркая погода.


«Погода остаётся неустойчивой, вызванной движением волновых циклонических возмущений и атмосферных фронтов в зональном потоке атмосферы, поэтому происходит чередование периодов с осадками и без осадков. Сегодня происходит вторжение тылового антициклона, гребня после дождей, которые прошли вчера. В итоге при прояснениях сегодня утром образовались в области и в городе туманы с ухудшением видимости до 200–500 метров и менее. Отдельные станции дали видимость до 50 метров», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Теперь синоптики ждут следующую волну дождей — она пройдёт завтра днём, 2 сентября. Ягудин отметил, что небольшие кратковременные дожди и грозы будут в основном по востоку, северо-востоку региона. А третьего сентября дожди прекратятся, а четвертого пойдут снова.


«Температура сегодня-завтра будет низкая — от 17 до 23 градусов днём, а 3–4-го будет повышение температуры до 22–27 градусов», — рассказал Ягудин прогноз по Новосибирской области.


По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 2 сентября в Новосибирске будет +19 …+21 градус, а 3 сентября температура поднимется до +23 …+25 градусов.

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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

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