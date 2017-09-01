Водитель ВАЗа сбежал после аварии с «Ладой» на 2-й Станционной

ВАЗ отлетел в столб
ВАЗ отлетел в столб

«Лада Калина» и ВАЗ «Девятка» столкнулись на 2-й Станционной: виновник аварии сбежал.


Авария случилась 31 августа около 21:00 около остановки «Завод металлоконструкций». Участники аварии двигались по 2-й Станционной со стороны Клубной в сторону Станционной.


«Водитель "Лады" двигался в правом ряду и почувствовал сильный удар в левую заднюю часть машины. В "Ладу" врезался ВАЗ, который потом по инерции отлетел в столб», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После аварии водитель ВАЗа и его пассажиры предложили водителю «Лады» решить вопрос на месте — он не согласился. Пока мужчина вызывал аварийных комиссаров «Автоспас», виновник аварии и его друзья ушли.


У «Лады» разбита задняя фара
У «Лады» разбита задняя фара


«Аварком предположил, что "девятка" подпрыгнула на неровности в процессе обгона другого автомобиля, отчего водитель потерял управление», — говорят в «Автоспасе».


Иногда с места ДТП убегают даже не виновные в аварии водители. В начале августа в Тогучинском районе пьяный подросток на «Хонде» врезался в грузовик «Хово»: водитель грузовика уехал с места аварии, и остановили его уже на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.

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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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