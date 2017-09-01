Фоторепортаж: сотни мусульман пришли в мечеть на праздничную молитву
Сегодня, 1 сентября, мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам, не остались в стороне и верующие новосибирцы.
Впрочем, это история традиционная: в прошлом году жительница Новосибирска Наталья Копылова заметила жизнелюбивого барана, который пытался сбежать из машины неподалёку от мечети.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова