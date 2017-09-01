Фоторепортаж: сотни мусульман пришли в мечеть на праздничную молитву

Сегодня, 1 сентября, мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам, не остались в стороне и верующие новосибирцы.


К мечети на улице Красина верующие начали подтягиваться ещё затемно, в итоге на её территории собрались сотни желающих помолиться. На входе собравшихся тщательно досматривала полиция
К мечети на улице Красина верующие начали подтягиваться ещё затемно, в итоге на её территории собрались сотни желающих помолиться. На входе собравшихся тщательно досматривала полиция


Сам молебен начался примерно в половине восьмого
Сам молебен начался примерно в половине восьмого


Рядом с мечетью предприимчивые новосибирцы развернули торговлю ковриками для молебна. Например, за кусок обоев верующие готовы были отдать по 50 рублей
Рядом с мечетью предприимчивые новосибирцы развернули торговлю ковриками для молебна. Например, за кусок обоев верующие готовы были отдать по 50 рублей


Из-за молебна возле мечети собралась пробка. Автомобильная очередь наглухо встала, поэтому у прохожих появилась возможность свободно прогуляться по проезжей части
Из-за молебна возле мечети собралась пробка. Автомобильная очередь наглухо встала, поэтому у прохожих появилась возможность свободно прогуляться по проезжей части


Курбан-байрам — ежегодный праздник, который справляют 10-го числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря. После молебна мусульмане отправляются домой или в другое место, где приносят в жертву животное — барана, верблюда или корову
Курбан-байрам — ежегодный праздник, который справляют 10-го числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря. После молебна мусульмане отправляются домой или в другое место, где приносят в жертву животное — барана, верблюда или корову


А вот, собственно, и барашки
А вот, собственно, и барашки


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, некоторые из них настолько не хотели быть съеденными, что отчаянно сопротивлялись идти на праздник...
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, некоторые из них настолько не хотели быть съеденными, что отчаянно сопротивлялись идти на праздник...


...и даже делали сальто в воздухе!
...и даже делали сальто в воздухе!


Впрочем, это история традиционная: в прошлом году жительница Новосибирска Наталья Копылова заметила жизнелюбивого барана, который пытался сбежать из машины неподалёку от мечети.


Вы думаете, что это маршрутные «ГАЗели», застрявшие в пробке? Не всё так просто! Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, водители этих маршруток массово пошли помолиться в мечеть. Кстати, обратите внимание на объявление, приклеенное на остановке. Его автор предлагает купить баранов
Вы думаете, что это маршрутные «ГАЗели», застрявшие в пробке? Не всё так просто! Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, водители этих маршруток массово пошли помолиться в мечеть. Кстати, обратите внимание на объявление, приклеенное на остановке. Его автор предлагает купить баранов


Ну как же не сделать праздничное селфи? Социальные сети уже заполнились фотографиями радостных мусульман
Ну как же не сделать праздничное селфи? Социальные сети уже заполнились фотографиями радостных мусульман


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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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