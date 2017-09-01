Фоторепортаж: сотни мусульман пришли в мечеть на праздничную молитву

Сегодня, 1 сентября, мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам, не остались в стороне и верующие новосибирцы.







К мечети на улице Красина верующие начали подтягиваться ещё затемно, в итоге на её территории собрались сотни желающих помолиться. На входе собравшихся тщательно досматривала полиция





Сам молебен начался примерно в половине восьмого





Рядом с мечетью предприимчивые новосибирцы развернули торговлю ковриками для молебна. Например, за кусок обоев верующие готовы были отдать по 50 рублей







Из-за молебна возле мечети собралась пробка. Автомобильная очередь наглухо встала, поэтому у прохожих появилась возможность свободно прогуляться по проезжей части







Курбан-байрам — ежегодный праздник, который справляют 10-го числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря. После молебна мусульмане отправляются домой или в другое место, где приносят в жертву животное — барана, верблюда или корову





А вот, собственно, и барашки





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, некоторые из них настолько не хотели быть съеденными, что отчаянно сопротивлялись идти на праздник...





...и даже делали сальто в воздухе!





Впрочем, это история традиционная: в прошлом году жительница Новосибирска Наталья Копылова заметила жизнелюбивого барана, который пытался сбежать из машины неподалёку от мечети.







Вы думаете, что это маршрутные «ГАЗели», застрявшие в пробке? Не всё так просто! Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, водители этих маршруток массово пошли помолиться в мечеть. Кстати, обратите внимание на объявление, приклеенное на остановке. Его автор предлагает купить баранов





Ну как же не сделать праздничное селфи? Социальные сети уже заполнились фотографиями радостных мусульман



