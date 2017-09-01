Самолёты из Новосибирска задержались из-за тумана





Туман в Новосибирске утром

Рейсы, которые не смогли сесть в новосибирском аэропорту Толмачёво 1 сентября из-за тумана, направили на аэродром в Барнауле.





«1 сентября ночью и утром на территории аэропорта Толмачёво и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров», — сообщила пресс-служба аэропорта.





Рейсы авиакомпании S7 из Москвы, Санкт-Петербурга, Оша и Пекина отправили на запасной аэродром в Барнаул.







На 9 утра задерживается вылет 6 самолётов. Рейсы авиакомпании S7 «Новосибирск – Москва» вылетят в 11:05 и 11:30, рейс авиакомпании «Победа» «Новосибирск – Москва» задержан до 11:05, пассажиры S7 до Нижневартовска вылетят в 11:30, рейс «Аэрофлота» до Москвы также задержан и вылетит в 11:20. На два часа — до 10:00 — задержан рейс S7 «Новосибирск – Прага».





«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки. Посадка и взлёт воздушных судов в условиях ограниченной видимости зависят от метеорологического минимума аэродрома, а также минимума воздушного судна и командира воздушного судна», — говорят в пресс-службе Толмачёво.





В последний раз рейсы из-за тумана задерживали в июле: тогда посадка самолёта авиакомпании S7 «Иркутск – Новосибирск» задерживалась на 5 часов.