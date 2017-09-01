Новосибирцы завалили соцсети фотографиями «молочного» тумана

Утром 1 сентября на Новосибирск опустился густой белый туман: новосибирцы поразились природному явлению и выложили десятки фотографий в соцсети.







Туман на улице Ленина





«Просыпаюсь сегодня утром, а за окном молоко. Туман такой, что соседнего дома не видно», – написала в своём Instagram жительница улицы Тюленина.











Читатели НГС.НОВОСТИ, которые утром ехали в Академгородок, присылают фото тумана с Бердского шоссе. Видно только дорогу и силуэты стоящих на обочине деревьев, всё остальное — в тумане.





Бердское шоссе в 7 утра





Ленинский и Кировский районы тоже окутал туман: не видно даже соседних домов.





Перекресток Ватутина и Немировича в 7:15





Администрация Ленинского района скрылась в тумане





Фото с МЖК Восточный — там новосибирцы встретили «молочное утро».





Нормальное такое молочное утро🥛 Публикация от Valentina Ignatikova (@ignatvalenzio) Авг 31 2017 в 5:08 PDT





Недавно заведующий отделом информационных технологий Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Росгидромета Валерий Токарев рассказывал НГС.НОВОСТИ, что в августе и сентября традиционно много туманов.





«Это связано с тем, что температура понижается, а относительная влажность возрастает вплоть до точки росы, то есть туманообразования. Ещё нужно, чтобы при стабильной воздушной массе не было сильного ветра, была ясная погода и воздух не должен быть сильно сухим», — говорил Валерий Токарев.





Мое утро...#синийтумантакпохожнаобман#первыйденьосени🍁#ничегоневижу Публикация от @oksivoronina Авг 31 2017 в 5:16 PDT





Такого густого тумана в Новосибирске не видела давно. Публикация от Светлана Соловьева (@svetlana.lightsolo) Авг 31 2017 в 5:07 PDT





«Легкий туман окутал это сентябрьское утро, видимо, это испаряются слезы школьников», — шутит новосибирец Константин Шанурин в соцсети «ВКонтакте».





Вид из окна дома по улице Невельского в 7:30





«Сильный туман, ничего не вижу, включаю автопилот!», — пишет в разговорчиках в Яндекс.Картах новосибирец во время поездки по улице Сибиряков-Гвардейцев.





Туман спрятал стройку недалеко от НГПУ





Вид с 19-го этажа дома на Галущака утром 1 сентября. Завораживает!





Заельцовский район в 7 утра









Плотный туман опустился на город ещё сегодня ночью — примерно в 1:00. В справочной аэропорта Толмачёво сообщали, что из-за тумана появились небольшие задержки в расписании.

