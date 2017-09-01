Новосибирцы завалили соцсети фотографиями «молочного» тумана

Утром 1 сентября на Новосибирск опустился густой белый туман: новосибирцы поразились природному явлению и выложили десятки фотографий в соцсети.


Туман на улице Ленина
Туман на улице Ленина


«Просыпаюсь сегодня утром, а за окном молоко. Туман такой, что соседнего дома не видно», – написала в своём Instagram жительница улицы Тюленина.



Читатели НГС.НОВОСТИ, которые утром ехали в Академгородок, присылают фото тумана с Бердского шоссе. Видно только дорогу и силуэты стоящих на обочине деревьев, всё остальное — в тумане.


Бердское шоссе в 7 утра
Бердское шоссе в 7 утра


Ленинский и Кировский районы тоже окутал туман: не видно даже соседних домов.


Перекресток Ватутина и Немировича в 7:15
Перекресток Ватутина и Немировича в 7:15


Администрация Ленинского района скрылась в тумане
Администрация Ленинского района скрылась в тумане


Фото с МЖК Восточный — там новосибирцы встретили «молочное утро».


Нормальное такое молочное утро🥛

Публикация от Valentina Ignatikova (@ignatvalenzio)


Недавно заведующий отделом информационных технологий Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Росгидромета Валерий Токарев рассказывал НГС.НОВОСТИ, что в августе и сентября традиционно много туманов


«Это связано с тем, что температура понижается, а относительная влажность возрастает вплоть до точки росы, то есть туманообразования. Ещё нужно, чтобы при стабильной воздушной массе не было сильного ветра, была ясная погода и воздух не должен быть сильно сухим», — говорил Валерий Токарев.



Такого густого тумана в Новосибирске не видела давно.

Публикация от Светлана Соловьева (@svetlana.lightsolo)


«Легкий туман окутал это сентябрьское утро, видимо, это испаряются слезы школьников», — шутит новосибирец Константин Шанурин в соцсети «ВКонтакте».


Вид из окна дома по улице Невельского в 7:30
Вид из окна дома по улице Невельского в 7:30


«Сильный туман, ничего не вижу, включаю автопилот!», — пишет в разговорчиках в Яндекс.Картах новосибирец во время поездки по улице Сибиряков-Гвардейцев.


Туман спрятал стройку недалеко от НГПУ
Туман спрятал стройку недалеко от НГПУ


Вид с 19-го этажа дома на Галущака утром 1 сентября. Завораживает!


Заельцовский район в 7 утра
Заельцовский район в 7 утра



Плотный туман опустился на город ещё сегодня ночью — примерно в 1:00. В справочной аэропорта Толмачёво сообщали, что из-за тумана появились небольшие задержки в расписании.

У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).

Ксения Евдокимова
Фото автора, читателей НГС, Константина Шанурина, instagram.com

Прочтений: 993
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено