Ночью на Новосибирск опустился густой туман

Туман опустился на город ночью
Туман опустился на город ночью


Ночью 1 сентября Новосибирск окутал плотный туман. В белом мареве не было видно даже соседних домов. 


Плотная пелена тумана обволокла город
Плотная пелена тумана обволокла город


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, туман опустился на город в районе часа ночи. 


Туман местами как будто проглотил город
Туман местами как будто проглотил город


«У нас дом туманом накрыло», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатели.


ЖК "Оазис" утонул в белом мареве
ЖК "Оазис" утонул в белом мареве


В справочной аэропорта Толмачёво сообщили, что из-за тумана появились небольшие задержки в расписании. «Задержки небольшие», — передали в справочной. 


С высоток открывается отличный вид
С высоток открывается отличный вид


По прогнозу синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Новосибирске ожидается тёплый день. По данным Западно-Сибирского УГМС,  в городе будет переменная облачность, без осадков. Ожидается 20 градусов тепла. 


Утром 1 сентября мы ждем ваших потрясающих фотографий ночного тумана. Пишите нам через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

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Александр Сильченко
Фото автора (1,2,3), Натальи Грединой (4,5)

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