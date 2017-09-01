Ночью на Новосибирск опустился густой туман

Туман опустился на город ночью





Ночью 1 сентября Новосибирск окутал плотный туман. В белом мареве не было видно даже соседних домов.







Плотная пелена тумана обволокла город





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, туман опустился на город в районе часа ночи.







Туман местами как будто проглотил город





«У нас дом туманом накрыло», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатели.







ЖК "Оазис" утонул в белом мареве





В справочной аэропорта Толмачёво сообщили, что из-за тумана появились небольшие задержки в расписании. «Задержки небольшие», — передали в справочной.





С высоток открывается отличный вид





По прогнозу синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Новосибирске ожидается тёплый день. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе будет переменная облачность, без осадков. Ожидается 20 градусов тепла.





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