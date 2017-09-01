В «Щ» появится дом для ученых СО РАН

Предварительно здание будет иметь 13 этажей

В Академгородке состоялись публичные слушания на тему строительства дома для сотрудников СО РАН в микрорайоне «Щ». Решение принято: дом построят, однако неизвестно что станет с придомовой территорией. Во время мероприятия жители района выступили с критикой предложений, озвученных на публичных слушаниях.





«Слушания продолжались более трёх часов. В итоге было решено все-таки согласовать перемежевание участка, но максимально учесть все просьбы жителей, связанные с сервитутом на дорожки, которые проходят по участкам, реализовать диффузное использование участка, оставив максимальное число зеленых насаждений. И еще ряд моментов», — сообщает депутат Совета депутатов Наталья Пинус.





По словам народной избранницы, существует еще множество вопросов, которые предстоит решить.







«Действительно, у нас отсутствуют комплексные планы территориального развития с учётом социальных потребностей и транспортной ситуации. Генплан не выдерживает критики. Правила землепользования и застройки также требуют актуализации и корректировки. Мы не знаем, сколько будет построено новых домов и где. Я убеждена, что необходимо как можно скорее начать комплексно решать вопрос территориального планирования Правобережной части Советского района», — резюмирует Наталья.







17 июля 300 неравнодушных жителей Академгородка вышли на митинг против возведения новостроек на углу ул. Демакова и Российской, расположенном в микрорайоне «Щ».

