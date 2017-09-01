В Новосибирске сократилось число новорожденных

Снижение рождаемости отмечается по всей Сибири

Небывалый спад рождаемости отмечают статистики в Новосибирской области. По данным Новосибибирскстата, за первое полугодие 2017 года в НСО родилось на 10% меньше детей, чем за аналогичный период в прошлом году.



Статистики подсчитали: за первое полугодие текущего года в Новосибирской области родилось 17111 детей. Это на 1933 человека меньше, чем за первое полугодие 2016 года. В целом рождаемость снизилась на 10,2%.







По результатам подсчетов рождаемости НСО опустилась на вторую строчку в Сибирском федеральном округе, уступив первое место Красноярску.







Снижение рождаемости отмечается по всей Сибири, несмотря на увеличение зарегистрированных браков. В этом году в Новосибирской области заключили на 2,3% больше браков чем в 2016 году.





Недавно Новосибирскстат подсчитал количество безработных в Новосибирске. В июне 2017 года число незанятых новосибирцев составило 19 856 человек — на 3057 человек меньше, чем в июне прошлого года.