В Новосибирске сократилось число новорожденных

Снижение рождаемости отмечается по всей Сибири
Снижение рождаемости отмечается по всей Сибири

Небывалый спад рождаемости отмечают статистики в Новосибирской области. По данным Новосибибирскстата, за первое полугодие 2017 года в НСО родилось на 10% меньше детей, чем за аналогичный период в прошлом году. 

Статистики подсчитали: за первое полугодие текущего года в Новосибирской области родилось 17111 детей. Это на 1933 человека меньше, чем за первое полугодие 2016 года. В целом рождаемость снизилась на 10,2%. 


По результатам подсчетов рождаемости НСО опустилась на вторую строчку в Сибирском федеральном округе, уступив первое место Красноярску. 


Снижение рождаемости отмечается по всей Сибири, несмотря на увеличение зарегистрированных браков. В этом году в Новосибирской области заключили на 2,3% больше браков чем в 2016 году. 


Недавно Новосибирскстат подсчитал количество безработных в Новосибирске. В июне 2017 года число незанятых новосибирцев составило 19 856 человек — на 3057 человек меньше, чем в июне прошлого года.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 84
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено